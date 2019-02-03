Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за брекзита

Источник: AFP 2019

Королеву Елизавету II и других членов королевской семьи эвакуируют из Лондона в «секретное место», если в стране начнутся беспорядки из-за брекзита. Об этом пишет газета The Sunday Times.

По данным издания, план эвакуации королевы разработали еще в 1962 году во времена холодной войны, когда британские власти рассматривали возможность ядерного удара со стороны СССР.

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В связи с возрастающим риском выхода Великобритании из ЕС по жесткому сценарию было решено переориентировать план на случай массовых беспорядков.

Консервативный депутат и убежденный сторонник «Брекзита» Джейкоб Рис-Могг полагает, что этот план отражает масштабы паники со стороны чиновников вокруг выхода из ЕС без соглашения. Политик напомнил, что члены королевской семьи оставались в Лондоне во время бомбардировок Второй мировой войны.