Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за брекзита
Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года и рискует пройти по жесткому сценарию.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года и рискует пройти по жесткому сценарию.
Королеву Елизавету II и других членов королевской семьи эвакуируют из Лондона в «секретное место», если в стране начнутся беспорядки
В связи с возрастающим риском выхода Великобритании из ЕС по жесткому сценарию было решено переориентировать план на случай массовых беспорядков.
Консервативный депутат и убежденный сторонник «Брекзита» Джейкоб
Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года, однако вокруг соглашения много неопределенности. В конце января британский парламент проголосовал против отсрочки выхода страны из ЕС — процесс рискует пройти по «жесткому» сценарию, если Тереза Мэй не сумеет договориться с руководством Евросоюза. Европейские власти неоднократно заявляли, что соглашение не может быть пересмотрено.