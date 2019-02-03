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18:20 (мск), источник: Esquire

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за брекзита

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года и рискует пройти по жесткому сценарию.

Источник: AFP 2019

Королеву Елизавету II и других членов королевской семьи эвакуируют из Лондона в «секретное место», если в стране начнутся беспорядки из-за брекзита. Об этом пишет газета The Sunday Times.

По данным издания, план эвакуации королевы разработали еще в 1962 году во времена холодной войны, когда британские власти рассматривали возможность ядерного удара со стороны СССР.
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В связи с возрастающим риском выхода Великобритании из ЕС по жесткому сценарию было решено переориентировать план на случай массовых беспорядков.

Консервативный депутат и убежденный сторонник «Брекзита» Джейкоб Рис-Могг полагает, что этот план отражает масштабы паники со стороны чиновников вокруг выхода из ЕС без соглашения. Политик напомнил, что члены королевской семьи оставались в Лондоне во время бомбардировок Второй мировой войны.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года, однако вокруг соглашения много неопределенности. В конце января британский парламент проголосовал против отсрочки выхода страны из ЕС — процесс рискует пройти по «жесткому» сценарию, если Тереза Мэй не сумеет договориться с руководством Евросоюза. Европейские власти неоднократно заявляли, что соглашение не может быть пересмотрено.

Читайте также: Парламент Британии отклонил договор о «брексите». Тереза Мэй на грани отставки

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