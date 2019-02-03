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17:01 (мск), источник: Известия

Франция назвала условия для признания Гуайдо

Власти Франции готовы признать спикера венесуэльского парламента Хуана Гуйадо законным президентом страны, если действующий глава государства Николас Мадуро не объявит о проведении повторных выборов до вечера воскресенья, 3 февраля. Об этом заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

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«Если до сегодняшнего вечера он не возьмет на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуйадо законным президентом Венесуэлы», — цитирует ее изданиe Zonebourse.

Луазо также подчеркнула, что прошедшие в мае прошлого года в Венесуэле выборы президента «были фарсом».

Ранее 3 февраля стало известно, что посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал спикера венесуэльского парламента временным президентом страны. В своем заявлении дипломат подчеркнул, что стоит «на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи».
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2 февраля, в 20-ю годовщину Боливарианской революции, в столице Венесуэлы прошли демонстрации в поддержку как действующей власти, так и оппозиции. Во время митингов Мадуро заявил о провале госпереворота и призвал к проведению парламентских выборов.

Протесты в Венесуэле продолжаются с 23 января. Сторонники оппозиции, которая контролирует однопалатный парламент, вышли на улицы с требованием отставки Мадуро. В тот же день Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его признали США, позднее Канада, Австралия, Израиль, Грузия, Гватемала, Албания и еще ряд государств.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипломатические отношения с США. Поддержку действующему президенту выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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