В бундестаге предложили России разместить новые ракеты за Уралом

Источник: РИА Новости

По словам Родерика Кизеветтера из ХДС и Рольфа Мютцениха из СДПГ, размещение нового оружия за Уралом выведет Европу из зоны поражения ракет 9М729. По мнению политиков, это защитит Европу от угрозы новой гонки вооружений.

Член СДПГ отдельно отметил, что из-за все более плотного противоракетного щита Североатлантического альянса Россию беспокоит ее способность нанести ответно-встречный удар.

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В свою очередь Кизеветтер заявил, что размещение 9М729 требует внимательного мониторинга. По его словам, ракеты можно практически за ночь переместить в западную часть России по железной дороге или на грузовиках.

«В определенном смысле, возле каждого орудия должен находится наблюдатель», — цитирует его издание.

Кроме того, немецкие политики подчеркнули, что в качестве ответного шага США могли бы позволить России провести инспекцию ракет-перехватчиков в Румынии.

При этом мнения членов бундестага расходятся в отношении действий в случае размещения российских ракет в западной части страны. В СДПГ считают невозможным дополнительное размещение ракет средней дальности, а ХДС не исключают подобного сценария.

Приостановка участия России в ДРСМД

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США о выходе из ДРСМД. По словам президента, в Кремле не намерены участвовать в затратной гонке вооружений. Глава государства также добавил, что все предложения по разоружению «остаются на столе и двери открыты».

Минобороны , в свою очередь, заявили, что США приняли решение о выходе из договора за несколько лет до соответствующего объявления и бездоказательных обвинений в адрес России.

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Кроме того, накануне глава Минобороны Сергей Шойгу предложил начать работы по использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте и по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. По его словам, это станет ответом России разработку в США ракет, которые фактически нарушают ДРСМД. Путин с предложением главы ведомства согласился.