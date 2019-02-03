Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

«В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты», — отметил он. Он прикрепил к посту фотографию, на которой Порошенко подписывает документы в ЦИК, а рядом с ним его супруга — Марина Порошенко.

Порошенко официально объявил о планах участвовать в президентских выборах 29 января. Он уточнил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. Украинский лидер объяснил свое решение вновь баллотироваться на этот пост «чувством глубокой ответственности» перед страной и современниками. Порошенко подчеркнул, что идет на второй пятилетний срок ради «сохранения стратегического курса на Евросоюз и НАТО, курса на превращение Украины в сильную, успешную страну счастливых людей».