Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

«В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты», — отметил он. Он прикрепил к посту фотографию, на которой Порошенко подписывает документы в ЦИК, а рядом с ним его супруга — Марина Порошенко.
Порошенко официально объявил о планах участвовать в президентских выборах 29 января. Он уточнил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. Украинский лидер объяснил свое решение вновь баллотироваться на этот пост «чувством глубокой ответственности» перед страной и современниками. Порошенко подчеркнул, что идет на второй пятилетний срок ради «сохранения стратегического курса на Евросоюз и НАТО, курса на превращение Украины в сильную, успешную страну счастливых людей».
По состоянию на вечер 3 февраля, в качестве кандидатов в президенты Украины попытались зарегистрироваться 74 человека. Украинский ЦИК пока утвердил 28 заявок. Фаворитами, по данным опроса центра «Социальный мониторинг», на начало января были лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,4% опрошенных) и шоумен Владимир Зеленский (10,8%). Порошенко оказался лишь на пятом месте с поддержкой 7,7% респондентов.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.