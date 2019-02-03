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21:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Мадуро сравнил себя с Христом и вспомнил Шекспира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне начала военных учений в стране сравнил себя с Иисусом Христом. Об этом сообщает РИА Новости.

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13
фотографий
13
фотографий

«Я — рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему богу», — сказал он.

Лидер Боливарианской республики также процитировал Уильяма Шекспира, заявив, что в настоящее время решается вопрос — «Быть или не быть. Быть родиной или быть колонией. Быть Венесуэлой или быть ничем».

Он добавил, что Венесуэла для защиты своей государственности готова пойти на любые шаги.

В 2013 году Мадуро, ставший президентом после смерти Уго Чавеса, рассказал, что покойный благословил его на участие в выборах, явившись в образе птички, трижды облетевшей вокруг его головы.

Ранее 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправки войск в Венесуэлу. До этого в Вашингтоне посоветовали Мадуро бежать из страны.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Италия, Турция и Иран. Оппозицию поддержали США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия.

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04:42 (мск)© Ньюстюб
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