Мадуро сравнил себя с Христом и вспомнил Шекспира

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«Я — рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему богу», — сказал он.

Лидер Боливарианской республики также процитировал Уильяма Шекспира, заявив, что в настоящее время решается вопрос — «Быть или не быть. Быть родиной или быть колонией. Быть Венесуэлой или быть ничем».

Он добавил, что Венесуэла для защиты своей государственности готова пойти на любые шаги.

В 2013 году Мадуро, ставший президентом после смерти Уго Чавеса, рассказал, что покойный благословил его на участие в выборах, явившись в образе птички, трижды облетевшей вокруг его головы.

Ранее 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправки войск в Венесуэлу. До этого в Вашингтоне посоветовали Мадуро бежать из страны.