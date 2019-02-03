Папа Римский Франциск прибыл в ОАЭ с первым визитом
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Папа Римский Франциск прибыл в ОАЭ с первым визитом на Аравийский полуостров, сообщает издание Gulf News в воскресенье.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Папа Римский Франциск прибыл в ОАЭ с первым визитом на Аравийский полуостров, сообщает издание Gulf News в воскресенье.
Самолет, по его сведениям, приземлился в аэропорту
Как сообщалось ранее, Франциск примет участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца
Он отслужит мессу, на которой ждут около 120 тысяч человек. Кроме того, папа встретится с шейхом Ахмедом
В ОАЭ проживают около миллиона католиков. Большинство из них прибыли из Индии и с Филиппин.