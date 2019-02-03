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3 февраля, источник: Известия

Ле Пен уличила ЕС в попытках развязать войну в Ирландии

Европейский союз пытается развязать в Ирландии гражданскую войну своими условиями сделки по Brexit. Об этом заявила лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в ходе обсуждения сделки по Brexit в эфире телеканала BFMTV.

Источник: Reuters

В частности, политик отметила, что цель ЕС заключается в том, чтобы сделать «развод как можно более болезненным». Однако при этом Brexit принесет больше проблем самому Евросоюзу, чем Великобритании, указала она.

Камнем преткновения на переговорах по Brexit между Великобританией и Европейским союзом, наряду с финансовыми вопросами, является вопрос об ирландской границе.

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Британские депутаты ранее потребовали у премьер-министра страны Терезы Мэй исключить из соглашения с ЕС упоминание механизма североирландского «бэкстопа». Термин означает сохранение Северной Ирландии — автономного региона Великобритании — в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Подразумевается, что вместо «бэкстопа» в соглашении будет упомянута некая «альтернативная договоренность», не допускающая появления жесткой границы на острове между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Мэй в свою очередь пообещала заново согласовать соглашение об условиях Brexit. В то же время в Брюсселе предупредили, что договор не подлежит пересмотру.

Говоря о гражданской войне, Ле Пен, судя по всему, подразумевает этнополитический конфликт в Северной Ирландии. Он был вызван спором между британскими властями и ирландскими национальными организациями касательно статуса и принадлежности региона.

В ходе противостояния, которое началось в 1960-х, с обеих сторон погибло более 3 тыс. человек. Формальным окончанием конфликта считается 10 апреля 1998 года, когда было подписано Белфастское соглашение об урегулировании.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.

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