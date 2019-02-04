Катар выделил два миллиона долларов на поддержку «Белых касок» в Сирии

«Исполняя указания эмира Катара по поддержке сирийского народа, фонд развития Катара выделил помощь сирийской неправительственной добровольческой организации “Сирийская гражданская оборона” (“Белые каски”) в размере двух миллионов долларов», — отметили в пресс-службе.
Соглашение о выделении материальной помощи подписали заместитель гендиректора фонда Мисфар аль-Шехвани и глава «Белых касок» Раид ас-Салех.
Как пояснили в фонде, помощь Катара пойдет на покупку семи пожарных автомобилей, обучение волонтеров на территории Сирии, ремонт дорог в пострадавших от бомбежек районах страны.
Кроме того, эти деньги выделены на деятельность «Белых касок» по розыску людей под завалами домов, обрушившихся в результате бомбардировок, спасение пострадавших и тушение пожаров.
Организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД РФ ранее называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за апрельскую провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.