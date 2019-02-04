Лавров оценил влияние выхода США из ДРСМД на риск ядерного конфликта

Источник: AP 2019

«Мы не стремимся к гонке вооружений, которая была характерна для эпохи холодной войны, это президент (Владимир Путин) очень четко сказал», — подчеркнул Лавров. Тем не менее, Россия будет реагировать на угрозы, связанные с выходом США из договора, военно-техническими средствами.

В то же время, по словам Лаврова, «о новой холодной войне речи не идет».

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Ранее Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в соглашении в качестве зеркального ответа на подобное решение США. Он попросил Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу не инициировать переговоры по этой теме впредь. «Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира», — пояснял Путин.

Российский президент подчеркивал, что Москва, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна и не будет втягиваться в затратную для нее гонку вооружений.