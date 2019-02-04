Губернатор Вирджинии извинился за фото в расистском костюме, а потом забрал свои слова обратно

В прошедшую пятницу в сети появилась фотография из школьного альбома губернатора штата Вирджиния Ральфа Нортэма. На снимке более чем 30-летней давности изображены два человека: один в театральном черном гриме («блэкфейс»), изображающем афроамериканца, а другой — в костюме Ку-клукс-клана.

По информации CBS, сначала это фото появилось на портале Big League Politics, затем о нем написала местная газета Virginian-Pilot. На следующий день губернатор Нортэм дал пресс-конференцию, где заявил, что сожалеет о том, что решил сняться для этой фотографии. Он признал, что использовал черный грим, чтобы воссоздать образ Майкла Джексона для участия в танцевальном конкурсе в 1984 году. Также в своем твиттере он написал, что «то расистское и оскорбительное поведение», которое показано на фото, не отображает то, каким человеком он является сейчас.

Однако уже на следующий день, 3 февраля, губернатор отказался от своих слов. Он заявил, что не снимался в расистском костюме и что на снимке изображен не он.

Ряд политиков призвали Нортэма подать в отставку, в том числе представители его собственной Демократической партии. Но губернатор уходить отказался.