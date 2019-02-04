Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лидирующий в президентской гонке Зеленский неприятно удивил Запад
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
В сети восхищаются красотой 12-летней дочери Натальи Водяновой
Это опасно: какой рис ни в коем случае не стоит брать
Как обустроить два рядом стоящих дома для родителей и детей
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
Психолог назвал ошибки, которые разрушают нашу связь с детьми
Беременная Виктория Лопырева выступила против прививок
Реакция Госдумы на "царь-квартиру" главы "Газпрома"
Россия и Китай раскусили уловку Гуайдо - эксперт
Дом Ингеборги Дапкунайте сгорел, а ее не могут найти
Стали известны подробности смерти Децла
71-летняя Татьяна Васильева накачала мощные бицепсы
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости
Раскрыта причина смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого
В Венесуэле испугались американской колонизации
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
12Ситуация в Венесуэле
12:34 (мск), источник: Esquire

Губернатор Вирджинии извинился за фото в расистском костюме, а потом забрал свои слова обратно

Политик сначала признал, что на фото из школьного альбома он изображен с черным гримом на лице в образе Майкла Джексона. Но позже отказался от своих слов. Его призывают уйти в отставку.

В прошедшую пятницу в сети появилась фотография из школьного альбома губернатора штата Вирджиния Ральфа Нортэма. На снимке более чем 30-летней давности изображены два человека: один в театральном черном гриме («блэкфейс»), изображающем афроамериканца, а другой — в костюме Ку-клукс-клана.

По информации CBS, сначала это фото появилось на портале Big League Politics, затем о нем написала местная газета Virginian-Pilot. На следующий день губернатор Нортэм дал пресс-конференцию, где заявил, что сожалеет о том, что решил сняться для этой фотографии. Он признал, что использовал черный грим, чтобы воссоздать образ Майкла Джексона для участия в танцевальном конкурсе в 1984 году. Также в своем твиттере он написал, что «то расистское и оскорбительное поведение», которое показано на фото, не отображает то, каким человеком он является сейчас.

Однако уже на следующий день, 3 февраля, губернатор отказался от своих слов. Он заявил, что не снимался в расистском костюме и что на снимке изображен не он.

Ряд политиков призвали Нортэма подать в отставку, в том числе представители его собственной Демократической партии. Но губернатор уходить отказался.

Президент США Дональд Трамп также раскритиковал политика, назвав непростительным решение Нортэма отказаться от своих слов.

Бывший юрист Трампа обвинил его в расизме
Во время загрузки произошла ошибка.
3 ноября 2018© Ньюстюб
 Лучшие фотографии января
Семья Джерома Сэлинджера опубликует его неизданные произведения
Ряд стран ЕС признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Александр Тихонов: Логинова и Старых заставили колоть допинг
Работницу краснодарской больницы уволили из-за омлета в каше
Француз заказал купальник для жены и получил посылку с золотом
В российских магазинах раскрыли обман с ГОСТом
Ученые рассказали, чем опасен позавчерашний рис
Российские звeзды объединились в борьбе против рака
Спорт
Медведева примет участие в финале Кубка России Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Lada Vesta теперь стоит дешевле 600 000 рублей Благодаря новым начальным версиям вазовский бестселлер стал доступнее от 20 до 51 тысячи рублей
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Дети
Ксения Собчак: «Максим навсегда останется для меня папой нашего сына» Ведущая дала откровенное интервью
Леди
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости Безумные прически, фееричные наряды и экстравагантные поступки. Рассказываем о звездах, которые кажутся сумасшедшими
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь