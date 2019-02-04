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12:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Ряд стран ЕС признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Сразу несколько стран Евросоюза заявили о признании лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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Свою позицию по этому вопросу подтвердили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, председатель правительства Испании Педро Санчес, глава МИД Швеции Маргот Валльстрем, глава МИД Великобритании Джереми Хант, канцлер Австрии Себастьян Курц, глава МИД Дании.

Новость
Случайный президент

Напомним, 2 февраля Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро повторил ранее озвученную позицию и отверг ультиматум стран Европы о проведении президентских выборов. Срок ультиматума истек накануне.

Напомним, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его власть признали США и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят американские власти.

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