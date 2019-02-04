Россия обвинила НАТО в разрушении системы контроля над вооружениями

«В альянсе целиком и полностью подстроились под линию Вашингтона, направленную на окончательный слом с огромным трудом создававшейся в течение многих лет системы контроля над вооружениями. Развал Договора о РСМД будет иметь тяжелые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности, о которой в альянсе якобы весьма заботятся, — в том числе для самих союзников США в Европе», — говорится в пресс-релизе российского МИДа.

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МИД РФ напоминает о размещаемых в Европе пусковых установках «Мк-41». «Страны альянса оказались не готовы к содержательному диалогу по теме пусковых установок “Мк-41”, которые размещены в Румынии, а в следующем году появятся и в Польше, в нарушение положений ДРСМД. Эти комплексы интегрированы в систему ПРО НАТО, поэтому альянс также несет прямую ответственность за подрыв Договора», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, после объявления США о начале процедуры выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) президент России Владимир Путин в субботу объявил о симметричном ответе и приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу начать разработку запрещенных ранее классов ракет.