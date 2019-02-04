Россия обвинила НАТО в разрушении системы контроля над вооружениями
НАТО помогает США сломать систему контроля над вооружениями, заявило Министерство иностранных дел России.
НАТО помогает США сломать систему контроля над вооружениями, заявило Министерство иностранных дел России.
«В альянсе целиком и полностью подстроились под линию Вашингтона, направленную на окончательный слом с огромным трудом создававшейся в течение многих лет системы контроля над вооружениями. Развал Договора о РСМД будет иметь тяжелые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности, о которой в альянсе якобы весьма заботятся, — в том числе для самих союзников США в Европе», — говорится в пресс-релизе российского МИДа.
МИД РФ напоминает о размещаемых в Европе пусковых установках «Мк-41». «Страны альянса оказались не готовы к содержательному диалогу по теме пусковых установок “Мк-41”, которые размещены в Румынии, а в следующем году появятся и в Польше, в нарушение положений ДРСМД. Эти комплексы интегрированы в систему ПРО НАТО, поэтому альянс также несет прямую ответственность за подрыв Договора», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, после объявления США о начале процедуры выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) президент России Владимир Путин в субботу объявил о симметричном ответе и приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу начать разработку запрещенных ранее классов ракет.
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