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15:26 (мск), источник: Интерфакс

Украина построит наблюдательные башни на побережье Азова

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Украина после ноябрьского инцидента в Керченском проливе ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей для нужд пограничников, а на побережье Азовского моря возводятся наблюдательные башни, сообщил глава украинской Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью «5 каналу».

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По его словам, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст Госпогранслужбе возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную защиту.

Еще один важный элемент — система контроля за надводной обстановкой. Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы.
Петр Цигикал
глава Госпогранслужбы Украины

Цигикал отметил, что после событий 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских корабля и их экипажи, корабли Госпогранслужбы переведены в полную боевую готовность.

«Все они все еще находятся на позициях и проходят соответствующие тренировки. Конечно, учитывая ледовую обстановку», — отметил он.

Кроме того, по словам Цигикала, «отрабатываются меры противодействия совместно со штабом ООС (операции Объединенных сил в Донбассе — ИФ) и в едином замысле сил сектора национальной безопасности и обороны».

Цигикал добавил, что задача Госпогранслужбы — создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группы пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.

Керченский инцидент

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

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В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое — сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В конце ноября украинцев перевезли в Москву. По решению суда все украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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28 января© Ньюстюб
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