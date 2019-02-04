Еще три страны ЕС признали Гуайдо

«Что касается Гуайдо, до вчерашнего дня не было объявлено президентских выборов. Поэтому теперь Гуайдо — тот человек, от которого мы ожидаем, что он как можно скорее инициирует процесс выборов», — сказала канцлер Германии Ангела Меркель.