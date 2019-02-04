Рогозин пообещал Путину чаще запускать ракеты в космос

Источник: Daily Storm

Государственная корпорация «Роскосмос» провела в 2018 году 22 пуска. В 2019-м планируется увеличение этого количества более чем в два раза — до 45 запусков ракет, доложил президенту России Владимиру Путину директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время встречи в Кремле. Он также сообщил главе государства о росте выручки и снижении долговой нагрузки организаций корпорации.

«В 2018 году мы провели 22 пуска. В 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — сказал Рогозин в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Исправление финансового состояния российской ракетно-космической отрасли шло по двум направлениям — снижение непроизводственных расходов и увеличение доходов корпорации, отметил глава «Роскосмоса». По его словам, им была введена персональная ответственность должностных лиц за исполнение бюджета и принятие мер по сокращению сметы возглавляемых ими компаний.

«Консолидированная выручка организаций госкорпорации “Роскосмос” по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 миллиардов рублей. В этом году планировали увеличить до 445 миллиардов рублей. Впервые у нас появилась чистая консолидированная прибыль, которую в этом году, в 2019 году, планируем увеличить в четыре раза», — подчеркнул Рогозин.

Рассказывая главе государства о дебиторской задолженности организаций госкорпорации, директор «Роскомоса» отметил снижение долговой нагрузки и ужесточение контроля за выполнением предприятиями обязательств по заключенным контрактам:

Мы не даем авансы предприятиям до тех пор, пока они не заключили соглашения, контракты со своими организациями кооперации, пока они не отчитались за использование прежних авансов. И уже сразу дает о себе знать результат.

Отдельно Рогозин остановился на ситуации в Государственном космическом научно-производственном центре Хруничева. По его словам, госкорпорация совместно с Минфином проработала вариант поддержки предприятия в рамках государственной программы. «В короткие сроки нам удалось договориться с банками-кредиторами о переносе выплат основного тела кредита на 2029 год. Сейчас начали рассчитываться по всем кредитам», — сказал глава «Роскосмоса» и добавил, что предприятие полностью восстановило производство. При этом он признал, что ситуация на нем остается непростой, но контролируемой.