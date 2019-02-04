Рогозин пообещал Путину чаще запускать ракеты в космос
Глава «Роскосмоса» также доложил президенту о финансовом положении космической отрасли России.
Глава «Роскосмоса» также доложил президенту о финансовом положении космической отрасли России.
Государственная корпорация «Роскосмос» провела в 2018 году 22 пуска. В 2019-м планируется увеличение этого количества более чем в два раза — до 45 запусков ракет, доложил президенту России Владимиру Путину директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время встречи в Кремле. Он также сообщил главе государства о росте выручки и снижении долговой нагрузки организаций корпорации.
«В 2018 году мы провели 22 пуска. В 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — сказал Рогозин в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
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«Консолидированная выручка организаций госкорпорации “Роскосмос” по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 миллиардов рублей. В этом году планировали увеличить до 445 миллиардов рублей. Впервые у нас появилась чистая консолидированная прибыль, которую в этом году, в 2019 году, планируем увеличить в четыре раза», — подчеркнул Рогозин.
Рассказывая главе государства о дебиторской задолженности организаций госкорпорации, директор «Роскомоса» отметил снижение долговой нагрузки и ужесточение контроля за выполнением предприятиями обязательств по заключенным контрактам:
Мы не даем авансы предприятиям до тех пор, пока они не заключили соглашения, контракты со своими организациями кооперации, пока они не отчитались за использование прежних авансов. И уже сразу дает о себе знать результат.
Отдельно Рогозин остановился на ситуации в Государственном космическом
В начале января Дмитрий Рогозин в интервью РБК назвал правильной идею создания на базе «Роскосмоса» единого