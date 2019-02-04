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15:59 (мск), источник: Daily Storm

Рогозин пообещал Путину чаще запускать ракеты в космос

Глава «Роскосмоса» также доложил президенту о финансовом положении космической отрасли России.

Источник: Daily Storm

Государственная корпорация «Роскосмос» провела в 2018 году 22 пуска. В 2019-м планируется увеличение этого количества более чем в два раза — до 45 запусков ракет, доложил президенту России Владимиру Путину директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время встречи в Кремле. Он также сообщил главе государства о росте выручки и снижении долговой нагрузки организаций корпорации.

«В 2018 году мы провели 22 пуска. В 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — сказал Рогозин в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

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Исправление финансового состояния российской ракетно-космической отрасли шло по двум направлениям — снижение непроизводственных расходов и увеличение доходов корпорации, отметил глава «Роскосмоса». По его словам, им была введена персональная ответственность должностных лиц за исполнение бюджета и принятие мер по сокращению сметы возглавляемых ими компаний.

«Консолидированная выручка организаций госкорпорации “Роскосмос” по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 миллиардов рублей. В этом году планировали увеличить до 445 миллиардов рублей. Впервые у нас появилась чистая консолидированная прибыль, которую в этом году, в 2019 году, планируем увеличить в четыре раза», — подчеркнул Рогозин.

Рассказывая главе государства о дебиторской задолженности организаций госкорпорации, директор «Роскомоса» отметил снижение долговой нагрузки и ужесточение контроля за выполнением предприятиями обязательств по заключенным контрактам:

Мы не даем авансы предприятиям до тех пор, пока они не заключили соглашения, контракты со своими организациями кооперации, пока они не отчитались за использование прежних авансов. И уже сразу дает о себе знать результат.

Отдельно Рогозин остановился на ситуации в Государственном космическом научно-производственном центре Хруничева. По его словам, госкорпорация совместно с Минфином проработала вариант поддержки предприятия в рамках государственной программы. «В короткие сроки нам удалось договориться с банками-кредиторами о переносе выплат основного тела кредита на 2029 год. Сейчас начали рассчитываться по всем кредитам», — сказал глава «Роскосмоса» и добавил, что предприятие полностью восстановило производство. При этом он признал, что ситуация на нем остается непростой, но контролируемой.

В начале января Дмитрий Рогозин в интервью РБК назвал правильной идею создания на базе «Роскосмоса» единого ракетно-космического холдинга, куда бы вошли «Алмаз-Антей», «РТИ системы» и КТРВ. При этом он отметил, что экспортная выручка этих корпораций могла бы пойти на оперативное решение проблем госпредприятия. Комментируя это заявление, глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сказал, что у возглавляемых им компаний нет «ни одного лишнего рубля», чтобы оказать финансовую помощь госкорпорации. Также он отметил, что за счет прибыли возглавляемой им корпорации финансовое состояние госпредприятия не поправить.

 Рогозин пообещал Путину чаще запускать ракеты в космос
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