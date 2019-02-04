В законопроект о «суверенном рунете» внесут поправки

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Правительство подготовило отзыв на законопроект о «суверенном рунете», рекомендовав конкретизировать угрозы для работы интернета, о которых идет речь в документе, и предусмотреть расходы из бюджета на его реализацию. В целом правительство поддержало принятие законопроекта в первом чтении, а в Госдуме пообещали внести в него правки.

Отзыв правительства России на законопроект о «суверенном рунете», внесенный в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Андреем Луговым 14 декабря, опубликован в карточке инициативы на сайте нижней палаты парламента и подписан вице-премьером—главой аппарата правительства Константином Чуйченко. В отзыве говорится, что авторы законопроекта не указали конкретные угрозы функционированию интернета, для защиты от которых предлагается принять документ. Также правительство раскритиковало идею наделить Роскомнадзор чрезмерно широкими полномочиями, которые должны относиться к министерству или правительству.

Отдельно в правительстве остановились на «технических средствах противодействия угрозам», которыми предлагается оснащать сети связи.

«Не регламентируются вопросы эксплуатации и модернизации этих средств, в том числе в части финансового обеспечения данных процессов, а также ответственности за нанесенный ущерб при сбоях в работе связи», — говорится в отзыве. Правительство также указало на необходимость уточнить требования к техническим средствам, чтобы они предусматривали устойчивость работы сетей оператора связи. Кроме того, законопроект не определяет источники финансирования для реализации его положений, хотя они потребуют дополнительных средств из бюджета, указывает отзыв.

В целом правительство поддержало законопроект «при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению».

Таким образом, кабмин рекомендует принять инициативу в Госдуме в первом чтении, а поправки вносить ко второму, уточнил «Ъ» пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.

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В Госдуме готовы править документ уже сейчас. Председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин заявил «Ъ», что все замечания и предложения правительства «будут изучены в ближайшие дни», чтобы уже с их учетом готовить законопроект к первому чтению. Заседание комитета, на котором будет рассматриваться этот законопроект, состоится «во второй половине недели», уточнил господин Левин. «При всей серьезности замечаний правительство не возражает против принятия этого закона, если депутаты учтут их при доработке проекта», — сказал «Ъ» первый зампред думского комитета по информполитике Сергей Боярский. «И теперь авторы проекта должны решить: или они внесут исправленный вариант до того, как Госдума рассмотрит его в первом чтении, или мы будем править его уже при подготовке ко второму чтению», — рассуждает он. В любом случае законопроект останется резонансным, и «потому комитет будет дорабатывать его с привлечением экспертов и представителей индустрии», обещает господин Боярский.

Законопроект о «суверенном рунете» ранее критиковала рабочая группа «Связь и ИТ» Экспертного совета при правительстве и эксперты АНО «Цифровая экономика». Отзыв правительства частично транслирует их замечания. 17 января законопроект обсуждался на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, в ходе которого с критическими замечаниями выступали представители отрасли, но Минкомсвязь, Роскомнадзор, Россвязь и Федеральная служба охраны поддержали проект.