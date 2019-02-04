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21:19 (мск), источник: РИА Новости

Гуаидо призвал армию на свою сторону

МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил, что призывает армию перейти на свою сторону.

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«Солдаты, мы ждем вас. Солдат, ты будешь отвергать возможность гуманитарной помощи своей семье? Если сомневаешься, спроси у своей семьи, что сейчас правильно в этот момент. Момент настал, солдат родины», — заявил Гуаидо на пресс-конференции в Каракасе. Она транслируется в его микроблоге Twitter.

Гуаидо также выразил признание от венесуэльцев странам ЕС, которые признали его временным главой государства. «Это признание вам, венесуэльцы, которые никогда не прекращали борьбу за достижение демократии и свободы в Венесуэле», — сказал он.

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По словам Гуаидо, в понедельник власти Германии и Канады приняли решение выделить 6 миллионов евро и 53 миллиона канадских долларов (более 40 миллионов долларов США) соответственно на оказание гуманитарной помощи народу страны. «Сбор помощи в колумбийской Кукуте уже начался», — отметил Гуаидо.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.

В понедельник, 4 февраля, целый ряд стран, в числе которых Португалия, Франция, Испания, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Дания, Чехия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, признали спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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