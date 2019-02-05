СМИ назвали главную опасность для России при передаче Курил Японии

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Четыре острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, имеют удобное географическое положение для размещения на них американских ударных ракет и средств противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, ВМС США смогут заблокировать незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом, тем самым лишив Тихоокеанский флот возможности выйти в Тихий океан, говорится в статье издания Japan Business Press.

Автор статьи указывает, что размещение на Курилах системы ПВО «Иджис Эшор» позволит США быстро обнаруживать и уничтожать запущенные с подводных лодок из акватории Охотского моря баллистические ракеты.

Также она усилит американскую защиту от ракет Северной Кореи, траектория полета которых проходит над территорией Приморского края. При этом наиболее подходящим местом для дислокации этой системы называется остров Итуруп.

Издание также считает, что размещение американских ракет на Курилах позволит США блокировать основную базу Тихоокеанского флота России — порт Владивосток.

На сегодняшний день Россия, благодаря владению этими островами, контролирует незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом, что дает ее флоту доступ в Тихий океан.

«Даже если будут возвращены только три острова, за исключением Итурупа, то велика вероятность того, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины», — отмечается в статье.

Если проанализировать военную ценность, которую представляют южные острова Курильской гряды для России, то становится понятна вся сложность переговоров об их передаче Японии. По мнению автора статьи, без понимания этой проблемы переговоры о заключении мирного договора между странами развиваться не будут.

Японская сторона неоднократно заявляла, что готова проявить гибкость при обсуждении мирного договора между странами, однако соглашение можно заключить только после полного решения вопроса о принадлежности южной части Курильских островов. Такую позицию Токио последовательно занимал долгие годы и не изменил ей и после того, как 12 сентября на форуме во Владивостоке Владимир Путин предложил подписать мирный договор до конца 2018 года, а все существующие споры между странами решить позднее. Позиция Москвы по территориальным претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

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