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12:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональда Трампа уличили в любви к уединению и отдыху

Опубликован распорядок дня президента США.

Источник: AP 2019

Президент США Дональд Трамп проводит вчетверо больше времени в своей личной резиденции в Белом доме, чем тратит на политические переговоры и консультации с собственными советниками. До 60% своего рабочего времени за последние три месяца президент потратил на executive time — часы, в которые он работает с документами, смотрит телевизионные программы, изучает заголовки газет, пишет сообщения в соцсетях и проводит встречи, содержание которых он хотел бы сохранить в тайне от сотрудников своей администрации.

В последние три месяца президент Дональд Трамп использовал почти 60% своего рабочего времени для «работы с документами». Как утверждает интернет-издание Axios, получившее доступ к частному распорядку дня президента США с 7 ноября по 1 февраля нынешнего года, за это время глава Белого дома потратил 297 часов на так называемое executive time.

Именно этим термином в Белом доме обычно называют время, когда в графике президента отсутствуют запланированные официальные встречи и переговоры. Дональд Трамп обычно проводит его в своей личной резиденции за просмотром телевизионных программ, изучением заголовков нескольких газет, размещением комментариев в социальных сетях и телефонными переговорами с друзьями и неофициальными советниками.

Согласно документам, опубликованным изданием, за эти же три месяца Дональд Трамп потратил лишь 77 часов на официальные встречи и переговоры, 51 час на переезды и перелеты и ровно 39 часов на еду.

В прошлом году телекомпания CNN сообщила, что президент США обычно просыпается около 5:30 утра, а затем проводит «почти каждое утро» в личной резиденции в так называемой желтой Овальной комнате в жилой части Белого дома.

В официальном президентском графике, распространяемом Белым домом, утверждается, что с 8:00 и до 11:00 утра Дональд Трамп находится в Овальном кабинете. Тем не менее как минимум шесть источников в администрации США, на которых ссылается издание Axios, утверждают, что президент «никогда не появляется» на своем официальном рабочем месте в это время.

Вместо этого он предпочитает пребывать в одиночестве в своей резиденции, лишь иногда вызывая для коротких переговоров некоторых членов администрации и ближайших советников.

В Овальном кабинете, как утверждает издание, Дональд Трамп появляется не раньше 11:30—12:00, участвует в коротком брифинге с представителями спецслужб и проводит встречи со своими советниками.

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При этом в некоторых случаях официальный рабочий день президента ограничивается именно этим временем. 7 ноября 2018 года, например, Дональд Трамп за весь день провел лишь одну 30-минутную встречу с тогдашним главой своей администрации Джоном Келли, посвятив все остальное время «работе с документами».

В официальном графике главы Белого дома 18 января нынешнего года также значится только одна встреча продолжительностью ровно один час с и. о. главы администрации Миком Малвейни и министром финансов Стивеном Мнучином. Остальные семь часов обозначены как «время на работу с документами».

По утверждению источников издания, иногда Дональд Трамп использует «персональные часы» для проведения встреч, содержание которых он хотел бы сохранить в тайне от сотрудников своей администрации.

«Он все время звонит людям и разговаривает с разными людьми, — пояснил изданию Axios один из источников в администрации США.— Он все время чем-то занят, просто со стороны это не очень похоже на типичный распорядок дня».
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Согласно документам Белого дома, на прошлой неделе во время «работы с документами» Дональд Трамп действительно дал интервью журналистам правоконсервативного сайта Daily Caller и провел встречу с экс-кандидатом в президенты США, бывшим владельцем сети Godfather`s Pizza Германом Кейном. В Белом доме именно его рассматривали в качестве основного претендента на пост главы Федерального резерва США.

В администрации не стали опровергать информацию, опубликованную Axios. В официальном ответе на запрос издания пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «стиль руководства президента Трампа отличается от стиля его предшественников, а результаты говорят сами за себя».

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«Он тратит большую часть своего рабочего времени на запланированные встречи, мероприятия и телефонные переговоры, но есть и время, которое отведено для создания более креативной атмосферы, и именно это помогло ему стать самым продуктивным президентом в современной истории», — подчеркнула официальный представитель главы Белого дома.

В свою очередь, личный секретарь президента Мадельин Уэстерхаут в своем Twitter назвала опубликованные материалы «позорной утечкой». «Эти (документы.— “Ъ”) не показывают, что президент Дональд Трамп ежедневно проводит сотни телефонных переговоров и встреч, — написала она в Twitter.— Этот президент работает для американцев больше, чем кто-либо в современной истории».

По данным телекомпании NBC, старающейся следить за тем, как проводит свое время президент США, из 745 дней, прошедших после избрания на высший пост в стране, Дональд Трамп провел ровно 222 дня, посещая принадлежащие ему отели и курорты, а 168 дней провел, играя в гольф в принадлежащих ему же частных клубах.

Кирилл Белянинов, Вашингтон

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