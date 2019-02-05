Дональда Трампа уличили в любви к уединению и отдыху
Опубликован распорядок дня президента США.
Опубликован распорядок дня президента США.
Президент США Дональд Трамп проводит вчетверо больше времени в своей личной резиденции в Белом доме, чем тратит на политические переговоры и консультации с собственными советниками. До 60% своего рабочего времени за последние три месяца президент потратил на executive time — часы, в которые он работает с документами, смотрит телевизионные программы, изучает заголовки газет, пишет сообщения в соцсетях и проводит встречи, содержание которых он хотел бы сохранить в тайне от сотрудников своей администрации.
В последние три месяца президент Дональд Трамп использовал почти 60% своего рабочего времени для «работы с документами». Как утверждает
Именно этим термином в Белом доме обычно называют время, когда в графике президента отсутствуют запланированные официальные встречи и переговоры. Дональд Трамп обычно проводит его в своей личной резиденции за просмотром телевизионных программ, изучением заголовков нескольких газет, размещением комментариев в социальных сетях и телефонными переговорами с друзьями и неофициальными советниками.
В прошлом году телекомпания CNN сообщила, что президент США обычно просыпается около 5:30 утра, а затем проводит «почти каждое утро» в личной резиденции в так называемой желтой Овальной комнате в жилой части Белого дома.
В официальном президентском графике, распространяемом Белым домом, утверждается, что с 8:00 и до 11:00 утра Дональд Трамп находится в Овальном кабинете. Тем не менее как минимум шесть источников в администрации США, на которых ссылается издание Axios, утверждают, что президент «никогда не появляется» на своем официальном рабочем месте в это время.
В Овальном кабинете, как утверждает издание, Дональд Трамп появляется не раньше
При этом в некоторых случаях официальный рабочий день президента ограничивается именно этим временем. 7 ноября 2018 года, например, Дональд Трамп за весь день провел лишь одну 30-минутную встречу с тогдашним главой своей администрации Джоном Келли, посвятив все остальное время «работе с документами».
В официальном графике главы Белого дома 18 января нынешнего года также значится только одна встреча продолжительностью ровно один час с и. о. главы администрации Миком Малвейни и министром финансов Стивеном Мнучином. Остальные семь часов обозначены как «время на работу с документами».
По утверждению источников издания, иногда Дональд Трамп использует «персональные часы» для проведения встреч, содержание которых он хотел бы сохранить в тайне от сотрудников своей администрации.
«Он все время звонит людям и разговаривает с разными людьми, — пояснил изданию Axios один из источников в администрации США.— Он все время
чем-тозанят, просто со стороны это не очень похоже на типичный распорядок дня».
Согласно документам Белого дома, на прошлой неделе во время «работы с документами» Дональд Трамп действительно дал интервью журналистам правоконсервативного сайта Daily Caller и провел встречу с
В администрации не стали опровергать информацию, опубликованную Axios. В официальном ответе на запрос издания
«Он тратит большую часть своего рабочего времени на запланированные встречи, мероприятия и телефонные переговоры, но есть и время, которое отведено для создания более креативной атмосферы, и именно это помогло ему стать самым продуктивным президентом в современной истории», — подчеркнула официальный представитель главы Белого дома.
В свою очередь, личный секретарь президента Мадельин Уэстерхаут в своем Twitter назвала опубликованные материалы «позорной утечкой». «Эти (документы.— “Ъ”) не показывают, что президент Дональд Трамп ежедневно проводит сотни телефонных переговоров и встреч, — написала она в Twitter.— Этот президент работает для американцев больше, чем
По данным телекомпании NBC, старающейся следить за тем, как проводит свое время президент США, из 745 дней, прошедших после избрания на высший пост в стране, Дональд Трамп провел ровно 222 дня, посещая принадлежащие ему отели и курорты, а 168 дней провел, играя в гольф в принадлежащих ему же частных клубах.
Кирилл Белянинов, Вашингтон