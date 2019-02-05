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13:42 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство обороны анонсировало меры, которые будут предприняты в связи с тем, что США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Источник: РИА "Новости"

Москва займется разработкой новых видов оружия. В течение 2019−2020 годов планируется создать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности. Глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что «Калибры» хорошо зарекомендовали себя в Сирии.

Кроме того, в те же сроки будет разработан наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

По словам министра, «использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования».

«Кроме того, важно повысить дальность стрельбы разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов», — подчеркнул он.

Все это станет ответом на разработку Вашингтоном ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений, пояснил Шойгу.

Он добавил, что задачу реагировать зеркально поставил перед военным ведомством верховный главнокомандующий.

Ситуация вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (1000−5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

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В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

Второго февраля Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по договору.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

«Калибр» и гиперзвук: в России одобрен зеркальный ответ на выход США из ДРСМД
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12:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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