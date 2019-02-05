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13:52 (мск), источник: ТАСС

Премии президента РФ молодым ученым присудили за прорыв в математике и изучение насекомых

В частности, лауреатами стали сотрудники Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева Сибирского отделения РАН Евгений Горлов и Виктор Жарков.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год присуждены российским исследователям за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач, разработку нового метода дистанционного обнаружения взрывчатки, открытие новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей, а также за изучение особенностей нервной системы. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Лауреатами премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год стали сотрудники Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Евгений Горлов и Виктор Жарков. Им присуждены награды «за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ», — сказал Фурсенко.

Кроме того, лауреатами стала Екатерина Гризанова из Новосибирского государственного аграрного университета. Премией отмечено ее открытие новых механизмов устойчивости насекомых — вредителей сельского и лесного хозяйства — к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis.

Представитель Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) Вячеслав Дячук получил премию за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных.

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Лауреатом премии также стал сотрудник Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец. Его наградили за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений.

Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель — стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Размер каждой премии — 2,5 млн рублей.

Трое молодых российских ученых получат премии президента России
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