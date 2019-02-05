«Проще назначить новых, чем переизбрать этих»: губернаторов ждут отставки
Источники: в ближайшее время в отставку уйдут губернаторы пяти регионов.
Источники: в ближайшее время в отставку уйдут губернаторы пяти регионов.
Источники «Газеты.Ru» утверждают, что в ближайшие месяцы несколько губернаторов могут отправиться в отставку. Вероятно, эта участь постигнет глав
Три источника «Газеты.Ru», близких к Кремлю, полагают, что в ближайшее время можно ожидать новой волны губернаторских отставок. Еще один осведомленный собеседник, знакомый с ситуацией, также считает такое развитие событий весьма вероятным.
В последние годы случаи массового ухода глав регионов со своих постов стали привычным делом. В экспертном и журналистском сообществах это явление даже получило ироничное название «губернаторопад». Этот тренд связан в том числе и с новой кадровой концепцией внутриполитического блока Кремля.
Впрочем, судя по всему, в этот раз замен будет не так много. Источники называют примерно пять кандидатур «на выход».
Известно, что внутриполитический блок постоянно проводит замеры эффективности губернаторов по разным показателям. В прошлом году по итогам заседания президиума Госсовета был утвержден перечень критериев, определяющих эффективность глав регионов. В их число входит и доверие к институтам, в том числе к президенту.
После губернаторских выборов прошлого года, которые в некоторых регионах дошли до второго тура, федеральный центр также обращает внимание на степень популярности губернатора среди электората. Именно низкой популярностью
RTVI ранее со ссылкой на свои источники также сообщал о вероятности губернаторских отставок. В качестве претендентов на вылет телеканал называл глав Волгоградской и Мурманской областей Андрея Бочарова и Марину Ковтун.
Однако источники «Газеты.Ru» не считают Бочарова основным из возможных кандидатов на вылет. Один из собеседников даже говорит, что у губернатора Волгоградской области «все в порядке».
Сказать то же самое о Ковтун собеседники «Газеты.Ru» не могут: по их словам, шансы на то, что она примет участие в губернаторских выборах этого года, действительно малы. У главы Мурманской области есть конфликты с местными элитами. Источники прочили ее отставку еще в прошлом году, но
По словам другого собеседника издания, отношения у Ковтун с внутриполитическим блоком Кремля были вполне нормальными, а слухи об ее отставке, скорее всего, распускались недоброжелателями.
Это связано также со «сложностью» региона и планами реализовать в нем несколько федеральных проектов. Для этих целей в Мурманской области будет нужен новый менеджер.
В качестве еще одного кандидата на отставку источники «Газеты.Ru» называют главу Республики Алтай Александра Бердникова. По словам одного из осведомленных собеседников, у него серьезные проблемы с популярностью.
Напомним, что 31 декабря в одном из домов Магнитогорска произошел взрыв, унесший жизни 39 человек. Один из близких к Кремлю собеседников утверждает, что у губернатора невысокий рейтинг. Источник издания отмечает, что, хотя взрыв не является виной губернатора, это происшествие неминуемо повлияло на его позиции.
Два источника «Газеты.Ru» также солидарны по поводу весьма вероятной отставки губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Один из собеседников издания говорит, что губернатор может быть болен.
Двое близких к Кремлю собеседников «Газеты.Ru» считают, что к Темрезову
Другие собеседники «Газеты.Ru» неоднозначно оценивали последствия этого события для Темрезова. Так, есть мнение, что у главы республики были не такие уж хорошие отношения с Арашуковым, и сенаторский пост представитель этого семейства получил скорее исходя из собственного влияния.
В любом случае, в
Мнение экспертов
Политолог Виталий Иванов считает, что отставка названных фигур действительно вероятна. Говоря о Бердникове, эксперт отмечает, что для главы Алтая «лишним» был и предыдущий срок. Политик был назначен на эту позицию еще в 2006 году, в те годы, когда прямых губернаторских выборов не было, и прошел через голосование только в 2014 с результатом в 50,63%.
«Он избрался с огромным трудом, там должен был быть второй тур с Владимиром Петровым,
Говоря о ситуации в
Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что отставка главы региона далеко не всегда значит, что у него были
«Есть же еще логика транзита», — напоминает эксперт.
В некоторых случаях это может происходить раньше классических 6−12 месяцев. Например, если в регионе планируются
«Или, если в случае инерционного сценария развития субъекта высоки риски снижения показателей социального самочувствия и политических рейтингов», — объясняет Костин. По его мнению, именно по такой логике могут случиться отставки тех же Ковтун и Берга. Для сравнения эксперт приводит ситуацию с уходом