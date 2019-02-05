На Украине возбудили дело о госизмене против «друга России» Медведчука

Источник: РИА "Новости"

Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган в своем Facebook.

По ее словам, дела возбуждены по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 111 украинского Уголовного кодекса (публичные призывы к действиям с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, госизмена). Они будут переданы в Службу безопасности Украины (СБУ) «по подследственности», отметила Сарган.

Дела заведены из-за заявления Медведчука на съезде партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» 29 января, рассказала представитель Генпрокуратуры. На нем он предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Украина по Конституции — унитарное государство, а Россия «путем обеспечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия», отметила Сарган.

Поэтому Медведчук своим предложением «предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки», считает Генпрокуратура.

Предложение, озвученное Медведчуком 29 января, предполагает, что в регионе будут созданы органы государственного управления, в частности парламент и правительство. Он отметил, что инициатива соответствует и минским соглашениям, и декларации «нормандского формата», и действующему законодательству Украины.

Также политик подчеркнул, что договоренности по региону могут быть достигнуты «в четырехугольнике», который включает Киев, Донецк, Луганск и Москву.