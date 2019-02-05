На Украине возбудили дело о госизмене против «друга России» Медведчука
Дело связано с его предложением сделать Донбасс автономным регионом Украины.
Дело связано с его предложением сделать Донбасс автономным регионом Украины.
Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщила
По ее словам, дела возбуждены по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 111 украинского Уголовного кодекса (публичные призывы к действиям с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, госизмена). Они будут переданы в Службу безопасности Украины (СБУ) «по подследственности», отметила Сарган.
Дела заведены
Предложение, озвученное Медведчуком 29 января, предполагает, что в регионе будут созданы органы государственного управления, в частности парламент и правительство. Он отметил, что инициатива соответствует и минским соглашениям, и декларации «нормандского формата», и действующему законодательству Украины.
Одним из друзей России на Украине президент России Владимир Путин назвал Медведчука летом 2017 г. во время прямой линии с населением. По словам Путина, он познакомился с Медведчуком в начале 2000-х, когда тот был руководителем администрации президента Леонида Кучмы. «Он (Медведчук — “Ведомости”) выступает при этом за очень добрые отношения с Россией, если не за союз
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