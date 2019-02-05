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17:03 (мск), источник: Daily Storm

Мадуро исключил проведение новых выборов президента Венесуэлы в ближайшее время

По словам венесуэльского лидера, виновником политического кризиса в стране является оппозиция.

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13
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13
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшее время новые выборы главы государства в республике проводиться не будут. По его словам, европейские страны, признавшие Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы, совершили ошибку, поскольку они «признали то, чего не существует». Свою точку зрения Мадуро озвучил в интервью RT. Ранее в ЕС заявляли, что если в Венесуэле не пройдут новые выборы, страны союза будут считать легитимным лидером Гуайдо, а не Мадуро.

«Проблема в оппозиции, а не в [проведении] еще одних выборов. Мы провели 25 выборов за последние 20 лет. За последние полтора года прошло шесть избирательных кампаний. Выборы [президента] в 2018 году состоялись ранее намеченного срока по предложению оппозиции», — сказал Мадуро.

Сильнее всего президента Венесуэлы возмутило признание Гуайдо со стороны испанского правительства. По словам Мадуро, премьер-министр Испании Педро Санчес «совершает ошибку, по масштабам сравнимую с ошибкой Хосе Марии Аснара [председателя правительства Испании с 1996-го по 2004 год]». Он имел в виду согласие Мадрида на участие в военной операции против Ирака на стороне США в 2003 году. «Руки Санчеса будут навсегда по локоть в крови», — заявил Мадуро.

Новость
Случайный президент

Политический кризис, характеризующийся двоевластием, продолжается в Венесуэле с середины января. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы страны. Россия, Мексика, Турция, Китай и еще несколько государств считают президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. США, Аргентина, Бразилия и ряд европейских стран выступили в поддержку Гуайдо.

Германия, Франция, Испания и еще несколько стран ЕС 26 января 2019 года заявили, что Гуайдо будет считаться легитимным лидером Венесуэлы, если в латиноамериканской республике в течение восьми дней не будет объявлено о проведении новых выборов. 3 февраля срок «ультиматума» истек. Не все европейские страны, входящие в ЕС, выступают против Мадуро. Так, например, замминистра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано 1 февраля заявил, что другие страны не должны вмешиваться во внутриполитический конфликт в Венесуэле.

Источник агентства РИА Новости в Брюсселе 4 февраля сообщил, что представители Италии решили не поддерживать общую декларацию ЕС о признании Гуайдо.

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

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 Мадуро исключил проведение новых выборов президента Венесуэлы в ближайшее время
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