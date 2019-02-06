В Госдуме назвали регионы, дискредитирующие разрешение собирать валежник
Власти регионов вводят ограничения.
Власти регионов вводят ограничения.
Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») призвал региональные власти не ограничивать людей в сборе валежника, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля. Ситуацию проконтролируют депутаты Госдумы.
Николаев рассказал о результатах мониторинга применения норм закона, разрешившего гражданам РФ сбор валежника. В качестве положительного примера он привел
В Бурятии, Краснодарском крае, Пензенской области, Тульской области, Тверской области, Иркутской области власти попытались ввести дополнительные ограничения.
Так, в Бурятии информация о местах заготовки сбора валежника размещается на официальном сайте, однако предусмотрена ответственность за то, что люди будут заготавливать валежник не там, где это положено — статья 7.27 КоАП «Мелкое хищение» и 158-я статья Уголовного кодекса «Кража», то есть нарушителям грозит реальный срок до пяти лет, возмутился парламентарий.
В Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомлений гражданами, имеющими намерение собрать валежник, а учет объема собранного валежника должен вестись соответствующим учреждением до вывоза из леса, указал он.
В Пензе и Тульской области также установлены ограничения: собирать валежник можно, но только вручную, без использования «рубящего инструмента, пил и сучкореза», возмущен Николаев.
«В Тверской области пошли еще дальше, установив, что длина палок для сбора валежника должна составлять не более одного метра. Коллеги, я вот сколько не думал, так я и не нашел объяснение тому, почему именно не более одного метра, почему, например, не 1,2 м или не 95 см? Это же
Он призвал регионы не дискредитировать федеральное законодательство.
Депутатам Госдумы следует взять ситуацию на парламентский контроль, считает Николаев, он призвал коллег исправить ситуацию.
С 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ собирать в лесу валежник.