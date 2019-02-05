Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест. Маленький VS большой
В США испытали российские «Торы»
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад»
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов»
Что могло стать причиной возгорания на Никитском бульваре
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад»
Мария Порошина показала фото с первой прогулки с сыном
Инфекции, которые могут привести к раку
Названа самая полезная для здоровья рыба
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
СМИ: Экс-наставник сборной России должен возглавить «Фейенорд»
Кейт Миддлтон появилась на публике в ярко-зеленом платье Eponine
Бузова показала, как радуется жизни, и разочаровала фанатов
Новый круизный лайнер: только для взрослых (фото)
У виновников ДТП хотят отбирать машины
Самые безумные дома со всей России (фото)
Ставки по ипотеке становятся двузначными
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
18:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья

Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».

Источник: AP 2019

По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдавию необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.

«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это — однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это — не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена — это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет — нет, мы не готовы платить такую цену», — заявил он.

Читайте также
В Приднестровье ответили на инициативу вывести российские войска

С инициативой о внесении в конституцию поправок о евроинтеграции ранее выступил лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк, которая в настоящее время контролирует парламент. По словам политика, подобные поправки должны обеспечить стабильность курса страны вне зависимости от возможных в будущем политических изменений.

В Приднестровье не раз подчеркивали свое стремление стать частью России. В 2017 году президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отверг предложение главы Молдавии Игоря Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой Молдавии.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.

Читайте также: Молдавия предъявит России миллиардный счет за Приднестровье

«Резиновый Бухарест»: как молдаване в Евросоюз пробираются
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября 2018© Ньюстюб
 В российских школах предложили ввести уроки отцовства
Кремль открестился от встреч с террористами
«Друга России» Медведчука заподозрили в госизмене на Украине
СК назвал «фотомонтажом» совместные фото Бастрыкина и Арашукова
Студентка нашла мужчину в шкафу: он там жил и носил ее вещи
Опубликованы новые данные о животных Чернобыльской зоны
Тест: много ли вы помните из школьной программы?
Литва блокировала инвестиции России из-за географической карты
Спорт
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости Российский спорт только приходит в себя после прогремевших на весь мир допинговых скандалов
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Популярные темы на «Детях»
Ох, даже и не знаю, как тему назвать... Пусть будет без темы... Просто нудная писанина 357
Фильм "Гусарская баллада". Что осталось за кадром. 279
Если бы у няни вашего ребенка был телефон круче вашего? 254
Снег на улице, у меня выходной. 234
Леди
В моду вошли платья-пуховики и шубы с татуировками Скажем спасибо дизайнерам, ведь впереди еще целый месяц зимы (фото)
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь