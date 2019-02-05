Медведев освободил от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, сообщили в
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, сообщили в
Тема развития внутреннего туризма в РФ обсуждалась на прошлой неделе на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, а в понедельник — на встрече Медведева с
«Все это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан. Нужно повысить эффективность работы. Я просил бы аппарат правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства», — заявлял Медведев.
На этом же совещании Медведев сообщил, что на ближайшие годы выделяется порядка 21 млрд рублей на развитие инфраструктуры туризма в регионах РФ.
Сафонов родился в 1969 году, окончил Государственную финансовую академию по специальности «Финансы и кредит», затем работал в нескольких российских банках и других организациях.
В 2014 назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по туризму, в 2015 — руководителем Ростуризма.