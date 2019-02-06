Сенат США одобрил санкции в отношении Сирии и ее союзников
Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.
Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.
Внесенный
Согласно документу, санкции будут введены за сотрудничество с правительством президента Сирии Башара Асада в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами. Ограничительные меры традиционно предусматривают блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США лицам, которые войдут в санкционный список.
Законопроект также предлагает закрепить санкции в отношении Сирии, которые президент США не сможет отменить без одобрения Конгресса. Документ предусматривает заключение дополнительных соглашений о военном сотрудничестве с Иорданией, военную помощь в размере $3,3 млрд Израилю. В проект ранее была внесена поправка, которая призывает президента США не выводить войска из Сирии и Афганистана.
20 ноября, США ввели санкции против двух компаний из РФ — Global Vision Group («Глобал вижн груп») и «Промсырьеимпорт» — по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию. В черный список попал также первый заместитель гендиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.