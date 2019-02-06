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04:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенат США одобрил санкции в отношении Сирии и ее союзников

Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.

Источник: РИА "Новости"

Внесенный сенатором-республиканцем Митчем Макконнеллом около месяца назад законопроект носит название «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» (Strengthening America’s Security in the Middle East Act), его поддержали 77 сенаторов, 23 высказались против. Теперь документ должен быть утвержден Палатой представителей, которая контролируется демократами.

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Согласно документу, санкции будут введены за сотрудничество с правительством президента Сирии Башара Асада в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами. Ограничительные меры традиционно предусматривают блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США лицам, которые войдут в санкционный список.

Законопроект также предлагает закрепить санкции в отношении Сирии, которые президент США не сможет отменить без одобрения Конгресса. Документ предусматривает заключение дополнительных соглашений о военном сотрудничестве с Иорданией, военную помощь в размере $3,3 млрд Израилю. В проект ранее была внесена поправка, которая призывает президента США не выводить войска из Сирии и Афганистана.

Вывод войск США из Сирии
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20 ноября, США ввели санкции против двух компаний из РФ — Global Vision Group («Глобал вижн груп») и «Промсырьеимпорт» — по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию. В черный список попал также первый заместитель гендиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.

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