Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа отвергла РФ категорическим отказом: на кону миллиарды
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Индиец подаст в суд на мать и отца за свое рождение
9 стильных и недорогих украшений для волос (до 150 рублей)
Самые безумные дома со всей России (фото)
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Редкий выход: Евгений Цыганов появился на публике с детьми
Каким папой был Децл
В общественном туалете надругались над малолетней дочерью Кравец
Украина покарала Ивлееву за Крым
Федоров надеется, что Овечкин побьет еще не один рекорд в НХЛ
Базарный день близок. Все россияне, которых могут обменять в НХЛ
Квадратный носок, бант, блеск и еще 25 признаков модной обуви
Пуховики против шуб: как комфорт победил сексуальность
В каких случаях протокол ГИБДД будет недействительным
7 главных фактов о новом Volkswagen Passat (фото)
Самые безумные дома со всей России (фото)
Ставки по ипотеке становятся двузначными
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
08:58 (мск), источник: РИА Новости

Трамп допустил возможность выработки нового договора после выхода из ДРСМД

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были «неоднократные нарушения со стороны России», но не исключил при этом возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.

Источник: РИА Новости

«При моей администрации мы никогда не будем извиняться за продвижение интересов Америки. К примеру, десятилетия назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия», — сказал Трамп, выступая со своим ежегодным обращением к конгрессу США о положении дел в стране.

По его словам, поэтому он и объявил, что США официально выходят из ДРСМД. При этом Трамп не исключил возможность заключения другого соглашения по контролю над вооружениями.

Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны, а, возможно, мы не сможем. В этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных.
Дональд Трамп
президент США
Читайте также
Россия ответит на выход США из ДРСМД разработкой новых ракет

Трамп сообщал в минувшую пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», то договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы «значительные риски для евроатлантической безопасности» от крылатых ракет РФ.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Как курсанты из училища в Ульяновске массово заразились эхинококкозом
Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Взрыв прогремел в метро Вашингтона
Студентка нашла мужчину в шкафу: он там жил и носил ее вещи
Высокие зарплаты толкают российских пилотов на взятки
Магнитный полюс Земли быстро движется в сторону России
Опубликованы новые данные о животных Чернобыльской зоны
Спорт
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу Связи с реальностью все меньше
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Дети
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад» В сети восхитились смелостью известной журналистки
Леди
В моду вошли платья-пуховики и шубы с татуировками Скажем спасибо дизайнерам, ведь впереди еще целый месяц зимы (фото)
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь