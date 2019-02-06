Трамп допустил возможность выработки нового договора после выхода из ДРСМД

«При моей администрации мы никогда не будем извиняться за продвижение интересов Америки. К примеру, десятилетия назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия», — сказал Трамп, выступая со своим ежегодным обращением к конгрессу США о положении дел в стране.
По его словам, поэтому он и объявил, что США официально выходят из ДРСМД. При этом Трамп не исключил возможность заключения другого соглашения по контролю над вооружениями.
Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны, а, возможно, мы не сможем. В этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных.
Дональд Трамппрезидент США
Трамп сообщал в минувшую пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», то договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы «значительные риски для евроатлантической безопасности» от крылатых ракет РФ.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.