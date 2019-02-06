Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Запад совершил роковую ошибку в Венесуэле" - СМИ
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Кейт Миддлтон пообщалась с лондонскими школьниками
Захарова в прозрачном «летящем» наряде очаровала поклонников
8 идей, как оформить стену в изголовье кровати
Самые необычные почтовые отправленияМожно ли отправить по почте снег, как доставить алмаз, сэкономив на его охране, и кому люди посылают навоз?
Кейт Миддлтон пообщалась с лондонскими школьниками
6 звездных отчимов, на которых стоит равняться всем отцам
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ
«Далеко от зоны комфорта»: хореограф объяснил неудачи Медведевой
9 стильных и недорогих украшений для волос (до 150 рублей)
Квадратный носок, бант, блеск и еще 25 признаков модной обуви
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Лучший автомобиль в мире: есть 10 финалистов
Самые безумные дома со всей России (фото)
Ставки по ипотеке становятся двузначными
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
12:23 (мск), источник: ТАСС

Лидер Косова готов пожертвовать частью территории ради соглашения с Белградом

БЕЛГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи готов пожертвовать частью территории самопровозглашенного образования ради окончательного соглашения с Белградом. Об этом он заявил в ходе своего визита в Вашингтон, сообщила в среду косовская Gazeta express.

Источник: РИА "Новости"

«Если маленькая коррекция границы — это цена окончательного соглашения, тогда это должно быть приемлемым», — заявил Тачи. В то же время он подчеркнул, что самые важные объекты на севере Косова — северная часть города Косовска-Митровица, водохранилище Газиводе с электростанцией и горнообогатительный комбинат Трепча — будут албанскими, и это не обсуждается.

Тачи также высказал мнение, что Россия «готова принять соглашение, которого достигнут» стороны.

При этом лидер непризнанной республики не скрывает, что главной целью соглашения является официальное признание Приштины Белградом и последующее вступление Косова в ООН. Он также поблагодарил США за всестороннюю поддержку и заверил, что «не примет соглашения, которое будет неприемлемо для Вашингтона».

Новость
Кремль раскрыл детали встречи Путина с президентом непризнанного Косово

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС.

В последние месяцы Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживают эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Армия в нарушение норм ООН: США перебрасывают вооружение в Косово
Во время загрузки произошла ошибка.
29 декабря 2018© Ньюстюб
 Ушли на высоту: почему погибла туристическая группа Дятлова
Стихотворение, которое Сергей Шнуров написал после смерти Децла
Кремль назвал «тревожной» информацию о претензиях к Медведчуку
Бейсболист во время игры убил 79-летнюю женщину. Как?
Песков назвал размер зарплат своих подчиненных
Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
Как выглядели 5 достопримечательностей, которые исчезли навсегда
В США бегун задушил атаковавшую его пуму
Фотограф делает из снимков безумные фантастические картины
Спорт
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ В ночь на среду капитан "Вашингтона" побил рекорд Сергея Федорова, отдав результативную передачу в матче с "Ванкувером" и набрав 1180-е очко в заокеанской карьере
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Дети
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын» Мужчина утверждает, что принцесса Диана знала о его существовании (фото)
Леди
Три знаменитости, которые нашли пару своим бывшим Расставаясь с возлюбленными, эти звезды позаботились, чтобы бывший был в надежных руках нового партнера
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь