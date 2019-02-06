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10:41 (мск), источник: Esquire

Наращивание военной мощи и встреча с Ким Чен Ыном: о чем рассказал Дональд Трамп во время ежегодного послания в Конгрессе

Американский президент выступил с посланием «О положении страны» в Конгрессе США. Во время своей речи глава Штатов сообщил о разработке новейшей системы ПРО, анонсировал встречу с лидером Северной Кореи, а также не исключил возможности нового соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны» в Конгрессе. Трансляция велась на сайте Белого дома.

В своей речи глава Штатов уделил много внимания военной мощи страны. По его словам, в течение двух последних лет США «начали полномасштабное восстановление» своих вооруженных сил. На эти цели Пентагону было выделено $700 миллиардов в 2018 году, и $716 миллиардов — в 2019 году.

Также Трамп сообщил, что сейчас Соединенные Штаты разрабатывают современную систему противоракетной обороны (ПРО):

Моя администрация никогда не будет извиняться за продвижение интересов Америки.

Комментируя ситуацию с выходом США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Трамп заявил, что во всем виновата Россия:

Мы выполняли условия договора слово в слово, в то время как Россия неоднократно нарушала его. Вот почему я объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора о РСМД.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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Однако президент отметил, что, может быть, странам удастся договориться об ином соглашении. При этом он не исключил участие в договоре и других стран: «Возможно, мы сумеем договориться о другом соглашении совместно с Китаем и другими странами, или, может быть, мы не сумеем».

Если остальные страны откажутся подписывать новый документ, по словам Трампа, Штатам придется тратить на такие военные разработки намного больше, «чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций».

Также, выступая перед Конгрессом, Трамп анонсировал саммит с лидером КНДР — Ким Чен Ыном, который состоится 27—28 февраля во Вьетнаме:

Мы продолжаем наши исторические усилия по достижению мира на Корейском полуострове. Если бы меня не избрали президентом США, думаю, мы бы сейчас находились в состоянии большой войны с Северной Кореей.

Их первая встреча прошла в июне 2018 года, где стороны договорились двигаться к денуклеаризации КНДР и снижению давления на Пхеньян со стороны западной коалиции.

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Также в своей речи Дональд Трамп упомянул, что не собирается отказываться от строительства стены на границе с Мексикой, несмотря на то, что именно из-за этого деятельность правительства США была приостановлена более чем на месяц.

Напомним, изначально выступление Трампа в Конгрессе планировалось на 29 января. Но спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси предложила перенести дату, объяснив это тем, что безопасность мероприятия будет под угрозой, так как из-за шатдауна не работала Секретная служба США.

В ответ на это Трамп заявил, что проведет альтернативное мероприятие, где выступит с речью. Однако потом он сообщил, что действительно перенесет дату выступления, пока деятельность правительства США не будет восстановлена.

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Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или «всех перегоним»
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11:12 (мск)© Ньюстюб
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