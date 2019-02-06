Правительство Хакасии отказалось раскрывать абсолютный размер премий чиновникам

Как сообщалось, в местных СМИ было опубликовано фото документа о премировании членов республиканского правительства. Всего в списке 14 фамилий, это руководители и исполняющие обязанности глав республиканских министерств и ведомств. Документ подписан 14 декабря главой республики Валентином Коноваловым. Из документа следует, что размер премии составил 200% от месячного денежного содержания.

Новость Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Другим постановлением была премирована также заместитель главы региона — руководитель представительства республики в Москве Юлия Исмагилова. Премия была выдана за выполнение отдельных поручений главы региона, ее размер составил 300% от оклада. Представители региональных властей отметили, что премии были выписаны на законных основаниях, однако с января этого года намерены их сократить. Депутат Бразаускас направил в правительство документ с просьбой раскрыть абсолютный размер премии.

«Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных влечет административную ответственность», — отмечается в документе, также сообщается, что согласно федеральному закону «О противодействии коррупции» декларации о доходах и имущества чиновников ежегодно публикуются на сайте правительства республики.