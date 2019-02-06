Правительство Хакасии отказалось раскрывать абсолютный размер премий чиновникам

Как сообщалось, в местных СМИ было опубликовано фото документа о премировании членов республиканского правительства. Всего в списке 14 фамилий, это руководители и исполняющие обязанности глав республиканских министерств и ведомств. Документ подписан 14 декабря главой республики Валентином Коноваловым. Из документа следует, что размер премии составил 200% от месячного денежного содержания.
Другим постановлением была премирована также заместитель главы региона — руководитель представительства республики в Москве Юлия Исмагилова. Премия была выдана за выполнение отдельных поручений главы региона, ее размер составил 300% от оклада. Представители региональных властей отметили, что премии были выписаны на законных основаниях, однако с января этого года намерены их сократить. Депутат Бразаускас направил в правительство документ с просьбой раскрыть абсолютный размер премии.
«Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных влечет административную ответственность», — отмечается в документе, также сообщается, что согласно федеральному закону «О противодействии коррупции» декларации о доходах и имущества чиновников ежегодно публикуются на сайте правительства республики.
В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия при предыдущем главе региона Викторе Зимине была переведена на внешнее казначейское сопровождение. Госдолг республики тогда составлял 24,6 млрд рублей, на 1 декабря 2018 года он снизился до 21,8 млрд рублей. Дефицит бюджета региона в 2018 году составил 1,8 млрд рублей, в 2019 году он запланирован на уровне — 2,1 млрд рублей.