Кремль: уголовное дело против Медведчука будет политической репрессией

Источник: РИА "Новости"

Если против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука возбудят на Украине уголовное дело, это будет очередной политической репрессией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Идет противоречивая информация: то ли возбуждено уголовное дело, то ли какие-то предварительные действия осуществляются. Но в любом случае информация о возможности возбуждения уголовного дела явялется весьма тревожной, если это произойдет. Это будет очередная политическая репрессия. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

29 января на съезде партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Медведчук выступил с предложением создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Он отметил, что это соответствует и минским соглашениям, и законодательству Украины, а также подчеркнул, что договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты «в четырехугольнике», который включает Киев, Донецк, Луганск и Москву.

Накануне Генпрокуратура Украины заявила, что в высказывании Медведчука может быть усмотрено преступление по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 111 украинского Уголовного кодекса (госизмена, публичные призывы к действиям с целью изменения границ территории или государственной границы).

Как пояснял представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко в эфире телеканала «Обоз TV», прокуратура будет руководить следственными действиям, а само расследование проведет СБУ. После того, как пройдет расследование, состоится ряд экспертиз и будет собран весь материал с выступлениями Медведчука, будет решаться вопрос о вручении украинскому политику подозрения, отметил Лысенко. По его словам, после этого, если будет соответствующая доказательная база, в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения.

Медведчук, комментируя заявление генпрокуратуры, заявил, что оно «никакого отношения к правовому государству и правовой политике не имеет». Он подчеркнул, что его позиция по урегулированию ситуации в Донбассе «полностью соответствует действующему законодательству».

Летом 2017 г. во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал Медведчука одним из друзей России. По его словам, он познакомился с Медведчуком в начале 2000-х, когда тот был руководителем администрации президента Леонида Кучмы. Медведчук, обратил внимание российский президент, «выступает за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию».