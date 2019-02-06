Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собаки-актеры. Как они снимаются в кино
ГАИ Беларуси разбудила жителей многоэтажки (чтобы оштрафовать)
Эммануил Виторган показал лицо подросшей дочери в день рождения супруги
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
На посошокУченые объяснили, почему пиво опаснее водки
Почему Лаврову грозили кулаком в Бишкеке, - Захарова дала ответ
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ
Зачем на Универсиаду едут игроки КХЛ и Ротенберг
Лариса Долина надела на вечеринку сверкающее миди-платье
9 стильных и недорогих украшений для волос (до 150 рублей)
Ведущую Первого сняли в репортаже в борделе с проститутками
Жертвы “звездного дома” отравляли жизнь: Рынска
Эти люди живут вдали от родины. В их домах - теснота, шум и хлам
Почему в Хельсинки нет бездомных
Фоторепортажи
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
12Ситуация в Венесуэле
14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия одолжит Кубе миллионы евро на оружие

Россия предоставит Кубе кредит на 38 миллионов евро, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Средства пойдут на закупку вооружений.

Источник: РИА "Новости"

«Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», — отметил Шугаев.

По его словам, нынешнее соглашение с Кубой действует с 2006 года. В рамках него Россия уже поставила «значительный объем вооружений», в том числе самолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, системы противовоздушной обороны.

«Такое взаимодействие носит стратегический характер, дает Кубе возможность на долгосрочной основе развивать свой ВПК. И эти деньги в рамках госкредита, о которых вы говорите, пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне», — сказал глава ФСВТС.

В конце января стало известно, что Россия собирается выделить около двух миллиардов евро на модернизацию кубинской сети железных дорог. Помимо этого, страны как минимум до 2030 года будут сотрудничать в сфере энергетики и восстановлении кубинского авиапарка.

Читайте также:

Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
Путин предложил продлить амнистию капиталов на год
Песков назвал размер зарплат своих подчиненных
Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
Американский спортсмен во время игры убил 79-летнюю женщину
Ученые: Земля когда-то была похожа на белый шарик
Во всех российских «Макдоналдсах» появятся официанты
Фотограф делает из снимков безумные фантастические картины
Спорт
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ В ночь на среду капитан "Вашингтона" побил рекорд Сергея Федорова, отдав результативную передачу в матче с "Ванкувером" и набрав 1180-е очко в заокеанской карьере
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Дети
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын» Мужчина утверждает, что принцесса Диана знала о его существовании (фото)
Леди
Три знаменитости, которые нашли пару своим бывшим Расставаясь с возлюбленными, эти звезды позаботились, чтобы бывший был в надежных руках нового партнера
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь