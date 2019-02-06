Дмитрий Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы Кремля

В ходе своего выступления на форуме «Медиадень» Песков отметил, что в пресс-службе президента «очень длинная карьерная лестница». Новички назначаются на должность специалистов, выше которых в иерархии стоят несколько уровней консультантов; затем идут несколько классов советников, заместители глав департаментов, главы департаментов и референты.

Говоря о размере окладов, Песков подчеркнул, что за хорошую работу сотрудников пресс-службы Кремля поощряют денежными премиями. «В госслужбе существует и по-прежнему применяется достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтеру система надбавок».