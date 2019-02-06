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13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Дмитрий Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы Кремля. По его словам, зарплата в ведомстве «начинается где-то с 50−60 тысяч рублей».

Источник: AP 2019

В ходе своего выступления на форуме «Медиадень» Песков отметил, что в пресс-службе президента «очень длинная карьерная лестница». Новички назначаются на должность специалистов, выше которых в иерархии стоят несколько уровней консультантов; затем идут несколько классов советников, заместители глав департаментов, главы департаментов и референты.

Говоря о размере окладов, Песков подчеркнул, что за хорошую работу сотрудников пресс-службы Кремля поощряют денежными премиями. «В госслужбе существует и по-прежнему применяется достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтеру система надбавок».

«То есть должностной оклад, потом надбавка за стаж, потом, если имеешь допуск к секретной информации, надбавка за секретность, ненормированный рабочий день и так далее», — заявил он, добавив, что получает один из самых высоких окладов среди сотрудников пресс-службы президента России.

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