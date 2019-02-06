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14:22 (мск), источник: Интерфакс

Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией с Россией

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Кабинет министров Украины в среду прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией, сообщает корреспондент «Интерфакса».

Источник: Reuters

Данный документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.

Кроме того, отмечалось, что информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.

Правительство Украины поручило министерству иностранных дел поставить в известность российскую сторону о прекращении действия данного документа.

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