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14:50 (мск), источник: Ведомости

Путин продлил амнистию капитала на год

Также президент пообещал освободить от налогов доходы с иностранных активов тех, кто станет налоговым резидентом России.

Источник: Reuters

Президент Владимир Путин решил повторить свой подарок двухлетней давности и еще раз продлить уже вторую амнистию капитала на год до марта 2020 г. Льгота коснется тех, кто переведет капитал в Россию, а также тех, кто зарегистрирует бизнес в специальных административных районах (САР) — на острове Русский на Дальнем Востоке или острове Октябрьский в Калининграде.

Надо признать недостаточные гарантии защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом, выводить эти активы, мы предусмотрели амнистию капитала.
Владимир Путин
президент России

Еще одна льгота — освободить от НДФЛ доходы с контролируемых иностранных компаний (КИК, с 2017 г. нужно платить налог с нераспределенной прибыли КИК, людям — 13%) тех, кто станет налоговым резидентом России в 2019 г., рассказал Путин. Для этого человек должен провести больше 183 дней в году в стране. Льгота будет действовать один год, уточняет федеральный чиновник.

Вторая амнистия капитала была объявлена в конце 2017 г., она действует до конца февраля 2019 г.

Те, кто ей воспользуется, могут не платить налог на прибыль или НДФЛ с репатриированного в Россию капитала, задекларировать можно не только открытые, но и закрытые до 1 марта банковские счета, и вернуть не только активы, но и деньги.
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Также без налоговых последствий можно ликвидировать КИК. В отличие от прошлого раза спрос на амнистию огромный, рассказывали «Ведомостям» консультанты и подтверждал представитель Федеральной налоговой службы. В первый раз было подано 7200 деклараций, сообщал Минфин. Число поданных деклараций во второй амнистии власти не раскрывают.

Власти не первый год пытаются вернуть капитал в Россию. В прошлом году для этого также были созданы САРы. Стать их резидентами могут только зарегистрированные за рубежом компании. Им обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации об их бенефициарах смогут только управляющая САРом компания, а также надзорные органы и суды. Публичной компании не придется платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов, а если переехавшая компания сама выплачивает дивиденды, то ее бенефициар заплатит 5%.

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