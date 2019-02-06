НАТО и Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс

«Этот день войдет в историю. Все участники НАТО подписали протокол о вступлении в организацию Македонии, что обеспечит безопасность и процветание целому региону. С нетерпением жду того дня, когда у штаб-квартиры НАТО будут развиваться 30 флагов», — написал Столтенберг.

Ратифицировать договор предстоит парламентам всех стран-участниц организации, а затем и самой Македонии. Как сообщает ТАСС, процедура завершится в этом году, и страна официально войдет в состав НАТО на 70-летие альянса. Однако издание Balkan Insight уточняет, что процесс может занять до двух лет.

Греция больше 10 лет блокировала вступление Македонии в НАТО из-за многолетнего спора о переименовании страны. Из-за политического кризиса в 1991 году Македония под этим названием вышла из состава Югославии. Греция считает, что страна не вправе так называться, потому что большая часть одноименного исторического региона находится на территории Греции. Афины требовали переименовать страну в «Республику Северная Македония».