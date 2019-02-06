НАТО и Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс
Представители стран НАТО подписали протокол о вступлении Македонии под новым названием в состав организации. Об этом 6 февраля в своем твиттере написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Представители стран НАТО подписали протокол о вступлении Македонии под новым названием в состав организации. Об этом 6 февраля в своем твиттере написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Этот день войдет в историю. Все участники НАТО подписали протокол о вступлении в организацию Македонии, что обеспечит безопасность и процветание целому региону. С нетерпением жду того дня, когда у
Ратифицировать договор предстоит парламентам всех
Греция больше 10 лет блокировала вступление Македонии в НАТО
В июне 2018 года обе стороны конфликта подписали соглашение о переименовании Македонии, а 20 октября решение о смене названия одобрил парламент страны. В начале января соответствующие поправки внесли в Конституцию, а позже с принятым решением согласился греческий парламент. При этом некоторые политики выступали категорически против того, чтобы в названии соседней страны оставалось слово «Македония».