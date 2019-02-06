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15:36 (мск), источник: RTVi

НАТО и Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс

Представители стран НАТО подписали протокол о вступлении Македонии под новым названием в состав организации. Об этом 6 февраля в своем твиттере написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Этот день войдет в историю. Все участники НАТО подписали протокол о вступлении в организацию Македонии, что обеспечит безопасность и процветание целому региону. С нетерпением жду того дня, когда у штаб-квартиры НАТО будут развиваться 30 флагов», — написал Столтенберг.

Ратифицировать договор предстоит парламентам всех стран-участниц организации, а затем и самой Македонии. Как сообщает ТАСС, процедура завершится в этом году, и страна официально войдет в состав НАТО на 70-летие альянса. Однако издание Balkan Insight уточняет, что процесс может занять до двух лет.

Греция больше 10 лет блокировала вступление Македонии в НАТО из-за многолетнего спора о переименовании страны. Из-за политического кризиса в 1991 году Македония под этим названием вышла из состава Югославии. Греция считает, что страна не вправе так называться, потому что большая часть одноименного исторического региона находится на территории Греции. Афины требовали переименовать страну в «Республику Северная Македония».

В июне 2018 года обе стороны конфликта подписали соглашение о переименовании Македонии, а 20 октября решение о смене названия одобрил парламент страны. В начале января соответствующие поправки внесли в Конституцию, а позже с принятым решением согласился греческий парламент. При этом некоторые политики выступали категорически против того, чтобы в названии соседней страны оставалось слово «Македония». Из-за этого в отставку даже ушли главы МИДа и Минобороны Греции.

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НАТО и Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс
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