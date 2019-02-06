Сколько ошибок можно сделать в слове ЕС? Фото из парламента Украины
В четверг парламент Украины планирует голосовать о поправках в конституцию страны, которые закрепят курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.
В четверг парламент Украины планирует голосовать о поправках в конституцию страны, которые закрепят курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.
В здание парламента привезли коробки с полутора миллионами подписей в поддержку поправок.
Оказалось, что слово ЕС на коробках написано с ошибкой. Дело в том, что
Правда, на подписных листах слово написано правильно.
По словам представителей пропрезидентской фракции — «Блока Петра Порошенко», в поддержку поправок в конституцию собрано полтора миллиона подписей.
Поправки — инициатива Петра Порошенко, который сейчас борется за переизбрание на пост президента. Он обещал, что Киев подаст заявку на вступление в ЕС и подпишет план действий по вступлению в НАТО в 2024 году.