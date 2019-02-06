Сколько ошибок можно сделать в слове ЕС? Фото из парламента Украины

Источник: BBC News Русская служба

В здание парламента привезли коробки с полутора миллионами подписей в поддержку поправок.

Оказалось, что слово ЕС на коробках написано с ошибкой. Дело в том, что по-украински ЕС пишется вот так — ЄС.

Правда, на подписных листах слово написано правильно.

По словам представителей пропрезидентской фракции — «Блока Петра Порошенко», в поддержку поправок в конституцию собрано полтора миллиона подписей.

Источник: Русская служба Би-би-си

Поправки — инициатива Петра Порошенко, который сейчас борется за переизбрание на пост президента. Он обещал, что Киев подаст заявку на вступление в ЕС и подпишет план действий по вступлению в НАТО в 2024 году.