Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Без запаха и с любовью. Личный опыт жизни с мини-пигом
ГАИ Беларуси разбудила жителей многоэтажки (чтобы оштрафовать)
Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
На посошокУченые объяснили, почему пиво опаснее водки
Почему Лаврову грозили кулаком в Бишкеке, - Захарова дала ответ
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
«Он добился всего». Звезда главного спорта Америки круче всех
Адвокат: Кокорину понадобится операция из-за пребывания в СИЗО
Анну Нетребко в бирюзовой шубе сравнили со Снегурочкой
Пинк получила звезду на «Аллее славы»
Ведущую Первого сняли в репортаже в борделе с проститутками
Жертвы “звездного дома” отравляли жизнь: Рынска
Самые безумные дома со всей России (фото)
Ставки по ипотеке становятся двузначными
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
16:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В Евросоюзе рассказали об отдельном котле в аду для британцев

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что британцев, голосовавших за выход из ЕС без сделки, ждет отдельный котел в аду. Его слова передает The Guardian.

Источник: AP 2019

«Интересно, как выглядит котел в аду, приготовленный для тех, кто выступает за Brexit даже без набросков плана того, как выйти из Евросоюза с наименьшими потерями», — сказал он во время выступления в Брюсселе.

Глава Евросовета выразил надежду, что во время визита в Брюссель 7 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит «реалистичные предложения» по выходу. Туск также добавил, что в ЕС готовы к «вероятному фиаско», если Лондон решит покинуть объединение без соглашения. В то же время сам он был бы рад, если бы Великобритания отказалась от Brexit.

Читайте также
Ле Пен уличила ЕС в попытках развязать войну в Ирландии

4 февраля сообщалось, что в случае выхода из ЕС без соглашения Британии грозит, в числе прочих неприятностей, мусорный кризис. Отходы не смогут вывозить с островов, что может создать чрезвычайную ситуацию в экологии.

Днем ранее Мэй заявила о намерении поменять условия соглашения выхода Великобритании из Евросоюза. До этого глава Евросовета объявил, что согласованные ранее условия Brexit пересматриваться не будут.

Ранее в СМИ появлялись слухи, будто Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit. По словам источников, европейские лидеры, подписавшие соглашение с Мэй в ноябре 2018-го, могут отсрочить начало выхода во избежание хаоса.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016 года, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

 Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
Путин предложил продлить амнистию капиталов на год
Записка русского врача вызвала у иностранцев недоумение
Чайка 12 лет ежедневно прилетает к пенсионеру, спасшему ей жизнь
Путин призвал освободить от НДФЛ продажу жилья молодыми семьями
Сколько ошибок можно сделать в слове ЕС? Фото из Верховной Рады
Песков назвал размер зарплат своих подчиненных
СМИ: в Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание
Спорт
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ В ночь на среду капитан "Вашингтона" побил рекорд Сергея Федорова, отдав результативную передачу в матче с "Ванкувером" и набрав 1180-е очко в заокеанской карьере
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Почему в Хельсинки нет бездомных
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Топ-5 недооцененных районов Москвы
Дети
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын» Мужчина утверждает, что принцесса Диана знала о его существовании (фото)
Леди
Три знаменитости, которые нашли пару своим бывшим Расставаясь с возлюбленными, эти звезды позаботились, чтобы бывший был в надежных руках нового партнера
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь