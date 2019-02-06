В Евросоюзе рассказали об отдельном котле в аду для британцев

Источник: AP 2019

«Интересно, как выглядит котел в аду, приготовленный для тех, кто выступает за Brexit даже без набросков плана того, как выйти из Евросоюза с наименьшими потерями», — сказал он во время выступления в Брюсселе.

Глава Евросовета выразил надежду, что во время визита в Брюссель 7 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит «реалистичные предложения» по выходу. Туск также добавил, что в ЕС готовы к «вероятному фиаско», если Лондон решит покинуть объединение без соглашения. В то же время сам он был бы рад, если бы Великобритания отказалась от Brexit.

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4 февраля сообщалось, что в случае выхода из ЕС без соглашения Британии грозит, в числе прочих неприятностей, мусорный кризис. Отходы не смогут вывозить с островов, что может создать чрезвычайную ситуацию в экологии.

Днем ранее Мэй заявила о намерении поменять условия соглашения выхода Великобритании из Евросоюза. До этого глава Евросовета объявил, что согласованные ранее условия Brexit пересматриваться не будут.

Ранее в СМИ появлялись слухи, будто Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit. По словам источников, европейские лидеры, подписавшие соглашение с Мэй в ноябре 2018-го, могут отсрочить начало выхода во избежание хаоса.