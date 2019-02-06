Гройсман посоветовал украинцам «заниматься любовью»

«Занимайтесь любовью, а о документах позаботится Минюст», — сказал глава украинского правительства, которого цитирует «Страна.ua».
Гройсман отметил, что дети — это «самое дорогое, что у нас есть», и призвал инвестировать в них.
Сервис «Е-малятко» может появиться на Украине по инициативе Минюста страны. В случае его одобрения оформить документы на новорожденных можно будет в режиме онлайн.
18 января сообщалось, что численность населения Украины в период за 11 месяцев (январь-ноябрь 2018 года) уменьшилась на 208,8 тыс. человек, а число умерших граждан почти в два раза превысило число родившихся.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.