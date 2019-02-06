Гройсман посоветовал украинцам «заниматься любовью»

Источник: Reuters

«Занимайтесь любовью, а о документах позаботится Минюст», — сказал глава украинского правительства, которого цитирует «Страна.ua».

Гройсман отметил, что дети — это «самое дорогое, что у нас есть», и призвал инвестировать в них.

Сервис «Е-малятко» может появиться на Украине по инициативе Минюста страны. В случае его одобрения оформить документы на новорожденных можно будет в режиме онлайн.