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17:18 (мск), источник: Известия

Гройсман посоветовал украинцам «заниматься любовью»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал совет гражданам страны в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля. По его словам, украинцам следует рожать больше детей и не беспокоиться об оформлении документов, особенно после появления сервиса «Е-малятко».

Источник: Reuters

«Занимайтесь любовью, а о документах позаботится Минюст», — сказал глава украинского правительства, которого цитирует «Страна.ua».

Гройсман отметил, что дети — это «самое дорогое, что у нас есть», и призвал инвестировать в них.

Сервис «Е-малятко» может появиться на Украине по инициативе Минюста страны. В случае его одобрения оформить документы на новорожденных можно будет в режиме онлайн.

18 января сообщалось, что численность населения Украины в период за 11 месяцев (январь-ноябрь 2018 года) уменьшилась на 208,8 тыс. человек, а число умерших граждан почти в два раза превысило число родившихся.

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