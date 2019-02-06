В Венесуэле поборолись с терроризмом и нашли оружие из США

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По его словам, оружие было изъято в ходе операции по противодействию терроризму и организованной преступности. Всего было обнаружено 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, 4 ремня для винтовок, 3 прицела, 90 радиоантенн и 6 телефонов. Оружие было переправлено рейсом Air Bus N881YV из американского города Майами 3 февраля.

Как отметил Паленсия, находки были переданы в Генпрокуратуру. По факту произошедшего проводится расследование.

5 февраля президент Николас Мадуро заявил, что оппозиция под предводительством Хуана Гуайдо готовит интервенцию США в Венесуэлу, и пообещал, что ни один солдат-интервент не зайдет на территорию страны.

Новость Случайный президент

3 февраля президент США Трамп заявил, что не исключает отправки войск в Венесуэлу. До этого в Вашингтоне посоветовали Мадуро бежать из страны.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Италия, Турция и Иран. Оппозицию поддержали США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия.

Ряд европейских стран также официально признал Гуайдо временным президентом страны. О таком решении уже сообщили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Венесуэла пообещала пересмотреть свои отношения с этими государствами.

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