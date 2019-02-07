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01:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Афганистан хотят сделать исламским без ИГ

Афганские политики и талибы подписали декларацию в Москве.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Москве завершилась встреча влиятельных афганских политиков, не представляющих власти в Кабуле, и делегации запрещенного в России движения «Талибан». Итогом встречи стало подписание декларации, в которой стороны заявили о поддержке договоренностей о полном выводе из Афганистана американских войск. Участники встречи также согласились с тем, что территория Афганистана не должна стать прибежищем для террористических групп, таких как «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Кроме того, принято решение «как можно скорее» провести второй раунд «Межафганского диалога». Местом конференции может стать Доха.

Второй день конференции «Межафганский диалог», проходившей в московском «Президент-отеле», был организован намного лучше первого (об открытии встречи см. «Ъ» от 6 февраля).

Ровно в десять утра участники удалились в зал для совещания в закрытом режиме. Во второй день работы конференции к ее участникам присоединился бывший советник президента Ашрафа Гани Ахмадзая по вопросам национальной безопасности, а теперь его оппонент Мохаммад Ханиф Атмар.

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Из-за неотложных дел господин Атмар не вылетел из Кабула прямым рейсом в понедельник, как сделали многие другие участники встречи, и был вынужден добираться до Москвы с пересадкой, что заняло весь первый день конференции. В результате к среде в Москве оказались экс-президент Афганистана Хамид Карзай, лидер партии «Исламское движение Афганистана» Ата-Мохаммад Нур, бывший вице-президент Мохаммад Юнус Кануни и второй заместитель главы правительства Хаджи Мохаммад Мохакик — он тоже был отправлен в отставку, но пытается ее оспорить. Напомним, что во встрече также участвовала расширенная делегация «Талибана» — не только представители политического офиса организации в Дохе, но и несколько талибов из Кабула, отказавшихся от вооруженной борьбы.

Этих людей можно назвать оппонентами нынешнего президента Ашрафа Гани Ахмадзая, и неудивительно, что его реакция на московскую конференцию была резко негативной — в заявлении его канцелярии она была названа «собранием жаждущих власти».

Источник: Коммерсантъ

Однако лидер таджикской общины Афганистана Ата-Мохаммад Нур заявил «Ъ», что осуждение президента Гани «участникам встречи безразлично».

Жадные люди — это те, кто держится за свое кресло. А приход мира в страну ставит их интересы под угрозу.
Ата-Мохаммад Нур
лидер таджикской общины Афганистана

Во время вчерашних переговоров в закрытом режиме стороны поняли, что сходств в их взглядах больше, чем противоречий, и поэтому рабочая группа, скорее всего, согласует общую декларацию к концу дня.

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Однако примерно в 19:30 делегация «Талибана» в полном составе вышла из зала, вызвала лифт и какое-то время постояла в нем. Закрыться двери не смогли, им мешали многочисленные фотографы. Впрочем, так никуда и поехав, талибы вышли из лифта и вернулись в зал заседания.

«Все отлично», — сказал «Ъ» заместитель главы катарского офиса организации Абдусалам Ханифи, держа в руке свернутый листок с текстом на пушту, судя по всему, черновик декларации. Однако что именно согласовали переговорщики, стало известно еще через час. «Главным достижением была договоренность о межафганских переговорах с участием всех сторон, — сказал “Ъ” Ханиф Атмар.— Ключевой также является поддержка продолжающихся усилий американцев и талибов в Дохе. Это прорыв, потому что впервые после 18 лет “Талибан” и афганцы согласились на межафганские переговоры. Мы также согласовали ключевые положения мирного соглашения».

Кроме того, в декларации были пункты, что все стороны будут бороться, чтобы Афганистан не стал плацдармом для террористических группировок, таких как запрещенное в России «Исламское государство», однако законы самого Афганистана должны основываться на исламе.
Источник: Коммерсантъ

«Следующая межафганская встреча будет проведена достаточно скоро — в течение нескольких недель в Дохе», — добавил господин Атмар.

Однако, как стало известно «Ъ», рассматривалась также возможность провести такую встречу в Астане или Ташкенте. Кроме того, по инициативе делегации талибов из декларации исключили пункт, обязывающий подключить к формату действующие афганские власти.

Перед Афганистаном также стоит вопрос проведения президентских выборов, которые назначены на июль, но, по мнению экспертов, выборы могут и не состояться.

Не было консенсуса по этому вопросу и среди участников московской встречи. Например, Ханиф Атмар, уже заявивший о своем участии в выборах, сказал «Ъ», что надеется на их проведение в срок. «Нам нужно, чтобы мирный процесс продолжался, и мы обсуждаем мирный процесс во время выборов», — пояснил он.

Источник: Коммерсантъ

Другой влиятельный оппозиционер Ата-Мохаммад Нур дал понять, что именно мирный процесс может помешать провести президентские выборы. «Если результаты (переговоров.— “Ъ”) будут положительными, мы можем перенести выборы», — сказал он «Ъ». Лидер офиса талибов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станикзай, в свою очередь, напомнил журналистам, что движение считает предстоящие выборы «незаконными».

Источник: Коммерсантъ

Российский эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов также считает, что запланированные на июль президентские выборы с большой вероятностью могут не состояться. Главным приоритетом Москвы в проведении межафганской встречи господин Дубнов считает обеспечение мира в северных провинциях Афганистана, граничащих с постсоветскими республиками Центральной Азии. «Если России удастся консолидировать группировки, которые могут обеспечить эту безопасность, и заручиться поддержкой таких людей, как Нур, Исмаил Хан, премьер Абдулла Абдулла и отчасти Ханиф Атмар, это будет достижением», — добавил эксперт.

Кирилл Кривошеев

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