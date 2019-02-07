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08:59 (мск), источник: ТАСС

США пообещали вывести из-под санкций военных Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/ — В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

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США намерены вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, признанного Белым домом временным президентом страны. С таким заявлением помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил в среду в Twitter.

США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выступят за демократию и признают законное с точки зрения конституции правительство президента Хуана Гуайдо. В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы. Делайте правильный выбор!
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23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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