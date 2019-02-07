США пообещали вывести из-под санкций военных Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо

США намерены вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, признанного Белым домом временным президентом страны. С таким заявлением помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил в среду в Twitter .

США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выступят за демократию и признают законное с точки зрения конституции правительство президента Хуана Гуайдо. В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы. Делайте правильный выбор!

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.