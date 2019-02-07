Янукович обвинил европейские страны в предательстве

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По его словам, после подписания соглашения 21 февраля вооруженные люди захватили президентскую резиденцию и здание Рады, а на следующий день все «европейские страны одобрили это». Кроме того, экс-президент отметил, что ответственность за случившееся всегда лежала и будет лежать на этих политиках. Он заявил, что периодически пишет им письма, однако ответа от них не получает.

Помимо этого Янукович признался, что совершил серьезную ошибку и посетовал, что его «обманули и кинули, как лоха».

Ранее 6 февраля Янукович назвал годы, прошедшие после событий на майдане, черными для Украины. Все, что произошло в стране за это время, по его словам, «не могло присниться ни в каком страшном сне» жителям страны.

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В феврале 2014 года Янукович, на тот момент президент Украины, и оппозиционные лидеры подписали соглашение, гарантами которого выступили Германия, Франция и Польша. Документ предусматривал в том числе возврат к конституции 2004 года и досрочные президентские выборы, а также вывод сил правопорядка из центра Киева и сдачу оппозицией оружия. Вечером того же дня радикалы начали атаки на правительственные здания. Янукович после этих событий покинул страну.

Позже на Украине завели уголовное дело против экс-президента. В конце января этого года его признали виновным в госизмене и обвинили в пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, но отсчет этого времени начнется с момента задержания.