Спор Украины с Россией отложен на неопределенный срок
ЕСПЧ отменил слушания в Большой палате.
ЕСПЧ отменил слушания в Большой палате.
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отложила на неопределенный срок по «организационным причинам» слушания по межгосударственному делу «Украина против России», которые были назначены на 27 февраля.
Ранее суд удовлетворил самоотвод родившегося на Украине российского судьи Дмитрия Дедова и отклонил заявленный правительством РФ отвод украинской судье Анне Юдковской. Российским судьей ad hoc стал член комитета ООН против пыток, судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке и
Решение отложить заседание Большой палаты
В жалобе, в частности, говорится об убийствах украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, жестоком обращении с крымскими татарами, незаконном введении российского гражданства, нападениях, похищениях, жестоком обращении и преследовании журналистов, преследовании и запугивании украинских православных священников и имамов, изъятии имущества украинских юрлиц.
Как подтвердил «Ъ» российский судья Дмитрий Дедов, он еще летом предупредил, что возьмет самоотвод. «Я всегда во всех документах указывал, что родился на Украине. Я провел там детство и поэтому не чувствую себя полностью беспристрастным в этом деле», — сказал судья.
В июне власти РФ представили ЕСПЧ предусмотренный для таких случаев список судей ad hoc. В него вошли профессор международного права член комитета ООН против пыток Бахтияр Тузмухамедов— судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке и
Отметим, что господин Бушев ранее был судьей в двух «экономических» делах —
Источники «Ъ» говорят, что позицию РФ поддержали судьи от ряда западноевропейских стран, однако Большая палата ЕСПЧ еще в середине января большинством голосов отклонила отвод госпоже Юдковской. Это решение, впрочем, пока не обнародовано, и, по данным «Ъ», вопрос об отводе мог быть поставлен повторно — в частности, по инициативе судьи Тузмухамедова. Сам он в среду был недоступен для комментариев «Ъ», однако собеседники «Ъ» утверждают, что под вопросом остается и участие в деле самого господина Тузмухамедова, который активно выступает в СМИ по вопросам международного правосудия и, в частности, комментировал события на Украине. Источники «Ъ» в Страсбурге говорят, что в понедельник в Большой палате состоится очередное заседание, на котором могут обсуждаться эти вопросы.
Интригу обостряет тот факт, что срок полномочий Анны Юдковской истекает весной этого года, при этом кандидатуры на этот пост до сих пор неизвестны — вероятнее всего, власти Украины назовут их уже после назначенных на 31 марта президентских выборов. Отметим также, что в предыдущем межгосударственном деле «Грузия против России» власти РФ заявляли отвод болгарскому судье Йонко Грозеву, который до избрания ПАСЕ судьей (без участия России) представлял Pussy Riot в деле против России, но ЕСПЧ отвод отклонил.
Напомним, ранее ЕСПЧ перенес слушания по делу Алексея Навального, объяснив причину созданным незадолго до них прецедентом в отношении признания преследования заявителей политическим и назначив новую дату.
Уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин отказался комментировать перенос заседания по иску Украины на неопределенный срок. Источник «Ъ», близкий к правительству РФ, отметил, что ранее ЕСПЧ отклонил просьбу российских властей предоставить дополнительное время на подготовку позиции РФ, ограничив срок 31 декабря 2018 года. По мнению собеседников «Ъ», помимо отвода судей перенос может быть связан с президентскими выборами на Украине и выгоден обеим сторонам.
Анна Пушкарская
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