Спор Украины с Россией отложен на неопределенный срок

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отложила на неопределенный срок по «организационным причинам» слушания по межгосударственному делу «Украина против России», которые были назначены на 27 февраля.

Ранее суд удовлетворил самоотвод родившегося на Украине российского судьи Дмитрия Дедова и отклонил заявленный правительством РФ отвод украинской судье Анне Юдковской. Российским судьей ad hoc стал член комитета ООН против пыток, судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке и экс-советник Конституционного суда (КС) РФ Бахтияр Тузмухамедов. Отмена слушаний за столь короткий срок может быть связана с президентскими выборами на Украине, отмечают источники «Ъ».

Об отмене назначенных на 27 февраля слушаний по первому иску Украины к России ЕСПЧ сообщил на своем сайте 6 февраля — всего через неделю после того, как была обнародована дата их проведения.

Решение отложить заседание Большой палаты пресс-служба ЕСПЧ объясняет «организационными причинами», новая дата заседания не названа. В этом деле ЕСПЧ в прошлом году решил рассмотреть утверждения Украины о нарушениях Россией Европейской конвенции о правах человека в Крыму, постановив разделить их с другим делом, касающимся событий в Восточной Украине и Донбассе. Власти Украины обвиняют РФ в нарушении ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), cт. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст. 8 (право на уважение частной жизни), ст. 9 (свобода вероисповедания), ст. 10 (свобода выражения мнений), ст. 11 (свобода собраний и объединений), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты), ст. 14 (запрещение дискриминации) Конвенции, а также ст. 1 Протокола № 1 к ней (защита собственности) и ст. 2 Протокола № 4 (свобода передвижения).

В жалобе, в частности, говорится об убийствах украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, жестоком обращении с крымскими татарами, незаконном введении российского гражданства, нападениях, похищениях, жестоком обращении и преследовании журналистов, преследовании и запугивании украинских православных священников и имамов, изъятии имущества украинских юрлиц.

Кроме межгосударственных исков в ЕСПЧ скопилось более 4 тыс. индивидуальных жалоб о событиях в Крыму, Восточной Украине и Донбассе.

Судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов | Источник: Газета Коммерсантъ

Как подтвердил «Ъ» российский судья Дмитрий Дедов, он еще летом предупредил, что возьмет самоотвод. «Я всегда во всех документах указывал, что родился на Украине. Я провел там детство и поэтому не чувствую себя полностью беспристрастным в этом деле», — сказал судья.

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В июне власти РФ представили ЕСПЧ предусмотренный для таких случаев список судей ad hoc. В него вошли профессор международного права член комитета ООН против пыток Бахтияр Тузмухамедов— судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке и экс-советник Конституционного суда (КС) Р; судья Верховного суда Ольга Ведерникова (дочь бывшего судьи КС Николая Ведерникова), а также доцент кафедры коммерческого права юрфака СПбГУ Андрей Бушев. Все трое в 2011 году участвовали в конкурсе на пост российского судьи ЕСПЧ, которым стал Дмитрий Дедов.



Отметим, что господин Бушев ранее был судьей в двух «экономических» делах — экс-акционеров ЮКОСа (вместо взявшего самоотвод тогдашнего российского судьи Анатолия Ковлера), а также «Котов против России». По правилам ЕСПЧ замену постоянному судье в конкретном деле выбирает из списка судей ad hoc председатель суда: как подтвердила «Ъ» пресс-служба ЕСПЧ, судьей в деле «Украина против России» на этот раз стал господин Тузмухамедов.

Судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская | Источник: Газета Коммерсантъ

Между тем, по данным «Ъ», правительство РФ еще осенью заявило отвод украинской судье Анне Юдковской, ссылаясь на ее заявления о том, что РФ аннексировала Крым и там происходят массовые нарушения прав человека.

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Источники «Ъ» говорят, что позицию РФ поддержали судьи от ряда западноевропейских стран, однако Большая палата ЕСПЧ еще в середине января большинством голосов отклонила отвод госпоже Юдковской. Это решение, впрочем, пока не обнародовано, и, по данным «Ъ», вопрос об отводе мог быть поставлен повторно — в частности, по инициативе судьи Тузмухамедова. Сам он в среду был недоступен для комментариев «Ъ», однако собеседники «Ъ» утверждают, что под вопросом остается и участие в деле самого господина Тузмухамедова, который активно выступает в СМИ по вопросам международного правосудия и, в частности, комментировал события на Украине. Источники «Ъ» в Страсбурге говорят, что в понедельник в Большой палате состоится очередное заседание, на котором могут обсуждаться эти вопросы.



Интригу обостряет тот факт, что срок полномочий Анны Юдковской истекает весной этого года, при этом кандидатуры на этот пост до сих пор неизвестны — вероятнее всего, власти Украины назовут их уже после назначенных на 31 марта президентских выборов. Отметим также, что в предыдущем межгосударственном деле «Грузия против России» власти РФ заявляли отвод болгарскому судье Йонко Грозеву, который до избрания ПАСЕ судьей (без участия России) представлял Pussy Riot в деле против России, но ЕСПЧ отвод отклонил.

Судья Дмитрий Дедов сказал «Ъ», что ему неизвестны причины отмены даты заседания по иску Украины к РФ. Но он считает «неправильным», что «этот шаг предпринят без публичного объяснения объективных причин в последний момент, когда сотни наблюдателей уже зарезервировали места на заседании и билеты в Страсбург, и без назначения новой даты слушаний».