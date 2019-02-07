Медведчук уверен, что Киев прибегнет к фальсификациям на выборах президента

«Сегодня будет предприниматься все: фальсификации, подкуп избирателей», — сказал Медведчук в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, кандидатов на выборах в конечном итоге будет больше 40 человек.
Такое нереальное количество людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в стране — это и есть одна из самых больших и самых крупных фальсификаций.
По его мнению, власть зарегистрировала такое большое количество людей в кандидаты, чтобы использовать их право на представление их интересов по закону о выборах президента в избирательных комиссиях всех уровней.
Экс-президент Украины Виктор Янукович в среду заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что президент Украины Петр Порошенко не сможет честно победить на грядущих президентских выборах в стране, будет пытаться добиться победы любой ценой, в том числе используя фальсификации.
Лидером президентского рейтинга в настоящее время является шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко поддерживают 19,2% опрошенных, действующего президента Порошенко — 14,8%.
Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.
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