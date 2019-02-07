Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Купчино живет милый кот-гигант. Посмотрите на него прямо сейчас
Заброшенную технику СССР находят по всей России (фото)
Виктория Лопырева показала фото с отцом будущего ребенка
Фаннинг, Вудли, Китон и другие звезды на показе Rodarte
Как на берегу Волги сделали роскошную семейную усадьбу
Первые космические туристы полетят на российском корабле Такие прогнозы дают специалисты рынка беспилотных авиационно-космических систем
Виктория Лопырева показала фото с отцом будущего ребенка
У женщины после родов случился инсульт
Олешко прокомментировал конфликт с Верником на съемках шоу
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Отец Децла впервые увидел внука на прощании с сыном
Медведь съел наркомана и умер - СМИ
Фаннинг, Вудли, Китон и другие звезды на показе Rodarte
Кристина Орбакайте примерила забавную шапку-«свинью»
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Лучший автомобиль в мире: есть 10 финалистов
Почему в советских квартирах делали паркетные полы
Почему в Хельсинки нет бездомных
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
01:55 (мск), источник: РИА Новости

Медведчук уверен, что Киев прибегнет к фальсификациям на выборах президента

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что власти в Киеве будут подкупать избирателей и прибегать к фальсификациям на выборах президента Украины.

Источник: РИА Новости

«Сегодня будет предприниматься все: фальсификации, подкуп избирателей», — сказал Медведчук в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, кандидатов на выборах в конечном итоге будет больше 40 человек.

Такое нереальное количество людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в стране — это и есть одна из самых больших и самых крупных фальсификаций.

По его мнению, власть зарегистрировала такое большое количество людей в кандидаты, чтобы использовать их право на представление их интересов по закону о выборах президента в избирательных комиссиях всех уровней.

Экс-президент Украины Виктор Янукович в среду заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что президент Украины Петр Порошенко не сможет честно победить на грядущих президентских выборах в стране, будет пытаться добиться победы любой ценой, в том числе используя фальсификации.

Лидером президентского рейтинга в настоящее время является шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко поддерживают 19,2% опрошенных, действующего президента Порошенко — 14,8%.
Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

Читайте также: Кремль: уголовное дело против Медведчука будет политической репрессией

 Медведев уволил главу 'Автодора'
Павел Климкин заявил об открытии 'ящика Пандоры' из-за ситуации с Супрун
Мадридский «Реал» упустил победу над «Барселоной» (видео)
Ученые из США заявили о новой угрозе для Сибири
Записка русского врача вызвала у иностранцев недоумение
В Госдепе усомнились в опасности российского «Посейдона»
Песков назвал размер зарплат своих подчиненных
Как санкции США против Венесуэлы повлияли на «Роснефть»
Чайка 12 лет ежедневно прилетает к пенсионеру, спасшему ей жизнь
Спорт
Россияне в экспериментальном составе стартуют на этапе Евротура Сборная России по хоккею стартует на Шведских играх (хоккейные игры Beijer), которые пройдут с 7 по 10 февраля в Стокгольме
Hi-Tech
Россия испытала реактор «Судного дня» Прошли испытания ядерной энергетической установки «Посейдона».
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Олешко прокомментировал конфликт с Верником на съемках шоу Шоумены стали соведущими нового сезона проекта «Один в один»
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду. Как это работает?
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок 445
Фильм "Гусарская баллада". Что осталось за кадром. 339
Как быть хорошей бабушкой 301
Новый питомец в семье))) как сбылась моя мечта 242
Леди
Три знаменитости, которые нашли пару своим бывшим Расставаясь с возлюбленными, эти звезды позаботились, чтобы бывший был в надежных руках нового партнера
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь