Медведчук уверен, что Киев прибегнет к фальсификациям на выборах президента

Источник: РИА Новости

«Сегодня будет предприниматься все: фальсификации, подкуп избирателей», — сказал Медведчук в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, кандидатов на выборах в конечном итоге будет больше 40 человек.

Такое нереальное количество людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в стране — это и есть одна из самых больших и самых крупных фальсификаций.

По его мнению, власть зарегистрировала такое большое количество людей в кандидаты, чтобы использовать их право на представление их интересов по закону о выборах президента в избирательных комиссиях всех уровней.

Экс-президент Украины Виктор Янукович в среду заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что президент Украины Петр Порошенко не сможет честно победить на грядущих президентских выборах в стране, будет пытаться добиться победы любой ценой, в том числе используя фальсификации.