Bloomberg: Трамп просил $20 млн за разрешение назвать своим именем небоскреб в Москве

Российский и украинский бизнесмен Фукс рассказал, что в 2006 году после нескольких встреч с Дональдом Трампом в Москве, он также встречался с его детьми Иванкой и Дональдом-младшим, чтобы обсудить план строительства небоскреба. По словам Фукса, он предложил Трампу $10 млн в рассрочку за право использовать его имя в названии, на что Трамп потребовал $20 млн:

Он сказал, что $20 млн — ничто. Я сказал, что это большая сумма. В итоге мы так и не могли договориться.

Как сообщает Bloomberg, Трамп в разные годы также вел переговоры с другими предпринимателями по проекту строительства небоскреба в Москве, в том числе в 2015 году он якобы был готов дать разрешение назвать небоскреб своим именем за $4 млн.

Представители компании Trump Organization не ответили на запрос Bloomberg о комментарии. Также агентство добавило, что не располагает какой-либо информацией, которая бы подтверждала слова Фукса.

В интервью агентству предприниматель отметил, что ему запрещен въезд в США. Также Фукс сказал, что «отказался от своего российского паспорта и теперь сосредоточен на инвестициях на Украине».