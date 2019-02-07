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08:54 (мск), источник: РИА Новости

В Японии отказались от фразы о «незаконной оккупации» Курил

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. На общенациональном съезде за возвращение «северных территорий» (так в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) впервые не стали использовать фразу о «незаконной оккупации» островов Россией, сообщило агентство Киодо.

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Отмечается, что отказ от этой формулировки связан улучшением отношений между странами и интенсивным переговорным процессом по вопросу мирного договора.

Съезд проходит каждый год в Токио 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства.

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Седьмого февраля 1855 года был подписан Симодский трактат, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Возвращения этих островов Токио требует от Москвы и в послевоенный период.

Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
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СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.

Справка
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

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