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08:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию заподозрили в подготовке к большой войне

Россия переросла уровень локальных военных конфликтов и теперь готовится к ведению полномасштабных войн. Об этом говорится в докладе Шведского института оборонных исследований (FOI).

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что российская армия перешла от штабных учений к маневрам на местности. Кроме того, войска целенаправленно повышают свою боеготовность, то есть способность переходить от повседневной деятельности в условиях мира к военным действиям.

Авторы доклада также утверждают, что не столь важно количество участвующего в военных учениях личного состава, сколь то, какие задачи они отрабатывают. «Россия готовится вести региональные войны, которые могут затянуться, например, против Китая или НАТО», — указано в документе.

В сентябре 2018 года Россия провела крупнейшие со времен распада СССР военные учения «Восток-2018».

В них были задействованы около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

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